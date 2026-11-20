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El Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española (FDE) han presentado hoy la campaña “Salud Oral y Corazón”, en la que se han inscrito 775 clínicas odontológicas en toda España.

El acto ha comenzado con un vídeo institucional para ilustrar detalladamente cómo las patologías bucodentales pueden afectar al sistema cardiovascular. A continuación, ha tenido lugar un coloquio entre los Dres. Francisco García Lorente, vicepresidente del Consejo General de Dentistas; Elena Figuero, patrono de la Fundación SEPA; y Felipe Fernández Vázquez, exjefe de servicio de Cardiología del Hospital de León.

Entre todos han explicado que, en la actualidad, las enfermedades cardiovasculares continúan liderando las estadísticas de mortalidad en nuestro país, siendo responsables del 29,1% de las muertes totales por delante del cáncer (27,5%). Más allá del impacto en la calidad de vida y la salud mental (con altas tasas de ansiedad y depresión asociadas), estas patologías suponen una carga económica crítica: representan el 9% del gasto sanitario nacional, devorando 13.000 millones de euros anuales en costes directos (hospitalizaciones, cirugías y asistencia médica). Si se suman los costes indirectos como el absentismo, la incapacidad laboral o la mortalidad prematura, la cifra se dispara hasta los 24.000 millones de euros.

Por ello, han señalado que el objetivo prioritario de esta iniciativa es concienciar a la población sobre la estrecha e inequívoca relación que existe entre las patologías bucodentales y el incremento del riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves, como el infarto agudo de miocardio, el síndrome coronario agudo, el ictus, la insuficiencia cardíaca o las valvulopatías. Frente a este escenario, los últimos datos recogidos por la Organización Colegial revelan que la periodontitis —una enfermedad inflamatoria crónica de origen bacteriano que destruye progresivamente el hueso que sostiene los dientes— afecta ya al 61% de los adultos mayores en España. En el caso de la periodontitis grave, hasta el 28 % de los mayores de 65 años.

En este sentido, han informado de que la periodontitis rompe el hermetismo y las barreras de la boca. Gestos cotidianos como masticar o un cepillado sobre encías enfermas provocan una bacteriemia transitoria que envía millones de bacterias patógenas (como la Porphyromonas gingivalis) directamente al flujo sanguíneo. Una vez en la sangre, estas bacterias liberan toxinas, activan marcadores de riesgo hepático como la Proteína C Reactiva (PCR) e inflaman el endotelio vascular, acelerando la formación de placas de ateroma en las arterias y aumentando el riesgo de trombosis e infartos.

Para reducir el riesgo de desarrollar periodontitis, los ponentes han dado las siguientes pautas:

Cepillarse los dientes, al menos, dos veces al día durante dos minutos, con pasta dentífrica fluorada.

Es importante no olvidar la higiene interdental, ya que el cepillado no elimina toda la placa bacteriana. Se recomienda usar cepillos interdentales del tamaño adecuado o hilo dental cuando los espacios sean demasiado estrechos.

No fumar. El tabaco es uno de los principales factores de riesgo de periodontitis.

Acudir periódicamente al dentista.

No ignorar el sangrado de las encías: Es la primera señal de alerta de que la barrera epitelial está rota y de que la inflamación silenciosa está dañando los vasos sanguíneos.

Controlar debidamente la diabetes. Las personas diabéticas tienen mayor riesgo de desarrollar periodontitis.

Llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, pescado y otros alimentos nutritivos, limitado el consumo de azúcares y procesados.

Toda esta información más detallada, además de una guía de salud oral y cardiovascular, se encuentra en la web oficial saludoralycorazon.es, dirigida tanto a dentistas como al público general, para proporcionar herramientas de prevención y recordar que proteger el corazón empieza necesariamente por mantener unas encías sanas.