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Una nueva investigación europea internacional, presentada en la XV Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama (EBCC15) en Barcelona (España), demuestra que el riesgo de cicatrices y la necesidad de cirugías correctivas adicionales podrían reducirse si se colocara a las mujeres un implante mamario recubierto de poliuretano. Estos implantes están hechos de silicona, pero tienen una capa exterior esponjosa de poliuretano.

La investigación se presenta por parte de la doctora Kerstin Wimmer, cirujana de la Universidad Médica de Viena, Austria, e investigadora del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, y fue llevada a cabo por un equipo que incluía al profesor Walter Weber, del Hospital Universitario de Basilea, Suiza, al profesor Florian Fitzal, del Hospital Hanusch de Viena, Austria, y a la doctora Rama Kiblawi, del Hospital Universitario de Basilea, Suiza.

Las mujeres que se someten a una mastectomía por cáncer de mama suelen optar por la reconstrucción mamaria mediante implantes. Sin embargo, puede formarse tejido cicatricial duro y doloroso alrededor del implante, especialmente cuando reciben radioterapia como parte de su tratamiento.

El doctor Wimmer comenta: «Es bien sabido que la radioterapia después de una mastectomía aumenta el riesgo de complicaciones en mujeres que se someten a una reconstrucción mamaria con implante. Una de las complicaciones más importantes es la contractura capsular, en la que se forma tejido cicatricial alrededor del implante, lo que provoca que el seno se endurezca, resulte incómodo y, a veces, doloroso, además de cambios visibles en su forma.

Esta situación es relativamente común, ya que muchas mujeres con cáncer de mama de alto riesgo necesitan radioterapia después de una mastectomía. Sin embargo, existen pocas evidencias en la práctica clínica sobre si el tipo de implante puede influir en el riesgo de cicatrices.

La investigación incluyó a 1.455 mujeres tratadas por cáncer de mama entre 2016 y 2024 en 26 centros de 15 países. La edad promedio de las mujeres fue de 47 años. Todas fueron tratadas con mastectomía (extirpación de la mama), seguida de reconstrucción con implante mamario; 475 de ellas recibieron un implante recubierto de poliuretano y 980 un implante sin recubrimiento de poliuretano. Posteriormente, todas las mujeres recibieron radioterapia.

Tras el tratamiento, los investigadores siguieron monitorizando la salud de las mujeres durante dos años y medio o tres. Descubrieron que las mujeres que recibieron un implante recubierto de poliuretano tenían menos probabilidades de desarrollar signos de contractura capsular (tejido cicatricial) (32,8% frente al 47,5% de las mujeres que recibieron un implante sin recubrimiento de poliuretano) y menos probabilidades de necesitar una segunda operación para extirpar el tejido cicatricial (9,3% frente al 25,7% de las mujeres que recibieron un implante sin recubrimiento de poliuretano). Los riesgos de una infección grave en la mama o de tener que extraer el implante de urgencia también fueron menores.