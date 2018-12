Los 6 alimentos más indigestos

Dolores de barriga, náuseas, diarrea y otros problemas intestinales. Son algunos de los síntomas que provocan los alimentos indigestos. Conviene reducirlos de nuestra dieta y pasarnos a los alimentos más fáciles de digerir, ligeros y con una alta cantidad de fibra.

Muchos de estos alimentos son además procesados, por lo que, a la larga, no son nada saludables. Conoce cuáles son:

Qué alimentos son indigestos

Huevos

Si bien son alimentos recomendables, y puede tomarse un huevo al día, cuando lo hacemos de forma algo exagerada entonces puede resultar algo indigestos. Los tomaremos con moderación.

Leche y productos lácteos

Está claro que no todos los alimentos sientan de igual manera a cada persona. Hay a quienes la leche no les hace absolutamente nada, pero a muchas otros les provoca intolerancia y dolores de barriga. Esto hace que también haya náuseas matutinas, especialmente si se ha tomado por la noche o en la misma mañana.

Conservas de pescado azul en aceite

Las conservas no tienen porque ser alimentos no saludables. Pero lo cierto es que son más grasos de lo normal y esto no sienta bien a determinadas personas. De manera que si tenemos el estómago algo delicado, mejor comemos otra clase de alimentos o los pescados azules directamente al vapor. Se recomienda tomarlos durante la comida porque en las cenas es mejor no abusar de este tipo de alimentos, pues la digestión es mucho más lenta.

Fritos

Entre los alimentos procesados encontramos las frituras. Son alimentos procesados en su mayoría y podemos citar las patatas, los congelados o los rebozados. Son alimentos algo fuertes que conviene evitar. Siempre se puede cocinar de muchas maneras distintas los alimentos, como a la plancha, al vapor o al horno. El resultado es un estómago que puede sufrir más de lo debido, especialmente si se toman por la noche.

Comida picante

Determinados alimentos picantes, como los pimientos o las especias que se suelen añadir en muchas cocinas internacionales, como la asiática, pueden resultarnos algo fuertes. El estómago no los tolera y el dolor de barriga puede ser importante. Evitaremos tomar este tipo de comida durante la noche.

Chocolate

Aunque está buenísimo y el 100% de cacao negro aporta muchos beneficios para la salud, cuando abusamos, nos puede producir reflujo, sobre todo cuando se mezcla con grandes cantidades de agua.