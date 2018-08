Día del orgasmo femenino: Claves y beneficios del orgasmo en la mujer

Te desvelamos todas las claves para que celebres el Día Mundial del Orgasmo Femenino como se merece.

¡Feliz día del orgasmo femenino! Cada 8 de agosto desde 2006 las mujeres están de celebración, aunque ¿no sería maravilloso que este día fuera todos los días? El día del orgasmo femenino se comenzó a celebrar gracias a José Arimateia Dantas Lacerda, concejal brasileño, que propuso una ley para que los hombres del pueblo de Esperantina se esforzaran en provocar que sus parejas llegaran al clímax. Esto ocurrió a raíz de un estudio mediante el cual se detectó la dificultad de gran parte de las mujeres para llegar al orgasmo. Así, Dante logró que la sexualidad se debatiera en el poder público como una cuestión de salud pública.

Hoy es una buena ocasión para recordar que hay que reflexionar sobre la sexualidad y ser consciente. La sexualidad de la mujer evoluciona a lo largo de los años y se puede disfrutar en cada una de las etapas, incluso en la vejez, aunque muchos prejuicios hablen de lo contrario. Sabemos que el sexo puede llegar a ser complejo y llegar al clímax aún más, pero si te pones a ello, todos son ventajas:

Beneficios de los orgasmos para la mujer

Placer, sobre todas las cosas

Antes de empezar con otro tipo de beneficios, hay que recordar que el primordial, aquel del que eres consciente y el primero que se presenta es el placer. En el caso de la mujer puede llegar a ser un auténtico estallido de sensaciones que van mucho más allá de cualquier otra experiencia. Además, el cerebro reacciona al estímulo y te produce una sensación de relajación, gratificación y felicidad como recompensa. Sin duda, la mejor forma de empezar o acabar el día (o ambas para las que puedan) para liberarnos del estrés diario.

Te mantiene en forma

¿Quién dijo gimnasio? La cama puede ser tu mejor aliado. Cuando las mujeres llegan al orgasmo, aunque no se perciba como tal, están realizando ejercicio cardiovascular. De hecho, se estima que cada vez que se alcanza al clímax se gastan 130 kcal. ¿Sabías que equivale a media hora de caminata a paso ligero? Además, ayuda a fortalecer las paredes del suelo pélvico.

Es un analgésico natural

Adiós a la excusa tan típica y tópica de ‘Me duele la cabeza’, porque en realidad, tener un orgasmo hace desaparecer este tipo de dolores además de los musculares.

Piel joven

Tampoco te harán falta cremas rejuvenecedoras. Cuando la mujer llega al orgasmo se libera la hormona encargada de nutrir y mantener joven la piel. Así que una piel sana, con brillo y joven sólo cuesta un orgasmo diario y eso es asequible para todas.

Claves sobre el orgasmo femenino

La llave del orgasmo está en el conocimiento

Cada mujer es distinta y única, de ahí que no hayan fórmulas matemáticas aplicables a todas. Cada una debe dedicar tiempo en conocer su cuerpo, sus zonas erógenas y cómo funciona su cabeza durante las prácticas sexuales. Y, por supuesto, jamás dejes tu placer en manos de otra persona, porque ninguna te conocerá como tú.

Zonas erógenas

El cuerpo humano puede ser un campo de recreo del placer muy divertido y diverso debido a sus zonas erógenas y en el caso de las mujeres, aún más. La estimulación de los pechos, el cuello o las orejas, ayudan a llegar al clímax y lo ‘garantiza’ el clítoris y el punto G. Recorrer todas estas zonas en el momento y la forma correcta para ti, no sólo te darán placer sino que serán la clave para lograr orgasmos más intensos.

Comunicación

Tengas pareja o no, la comunicación es vital para el desarrollo de una sexualidad sana. Si tienes pareja, fortalecerás los vínculos gracias a expresar tus deseos sin tabúes. Pero, en realidad, el diálogo comienza contigo misma y no tiene por qué ser a base de palabras. El tacto es una forma de comunicación muy fuerte que puedes estimular en soledad. De hecho, es recomendable que seas capaz de ‘hablar’ contigo misma y atreverte a experimentar por tu cuenta (no nos referimos a con más personas) para poder tener un sexo pleno cuando estés con tu pareja.

Así que dado que son todo ventajas y ya tienes las claves para disfrutar mejor de tus orgasmos, te deseamos que celebres el Día del Orgasmo Femenino como se merece.