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Sesenta y cinco años después de la llegada al poder de Fidel Castro, el régimen que prometió igualdad y dignidad ha dejado tras de sí un país exhausto, empobrecido y estructuralmente dependiente. Bajo la continuidad de Raúl Castro y ahora de Miguel Díaz-Canel, Cuba no ha logrado sostener ni siquiera el mínimo vital de su propio relato: hospitales sin recursos, infraestructuras en ruinas y una economía incapaz de generar riqueza.

El modelo comunista implantado en la isla ha derivado en un sistema donde el Estado lo controla todo, pero ya no puede garantizar casi nada. La promesa revolucionaria se ha transformado en una realidad de escasez crónica, salarios simbólicos y una población que sobrevive más que vive.

A esta decadencia estructural se suma ahora un golpe externo que ha terminado de desnudar la fragilidad del sistema: la interrupción del flujo de petróleo venezolano, clave durante décadas para sostener la maquinaria económica cubana. La presión de Estados Unidos sobre ese suministro ha dejado a la isla al borde del colapso energético, con reservas que en algunos momentos apenas cubren semanas y apagones que se extienden durante horas o días.

Cuba depende históricamente del crudo extranjero —especialmente de Venezuela— y la caída de esos envíos ha desencadenado una crisis sin precedentes, con fallos en servicios básicos y una situación cada vez más insostenible. Hoy, el país vive a oscuras en demasiados sentidos: sin electricidad estable, sin combustible suficiente y sin una salida clara a un modelo que, tras más de medio siglo, muestra signos evidentes más que de agotamiento, de estrangulamiento ciudadano, porque ha socavado la vida de sus ciudadanos, aniquilado libertades y llevado al hambre.

Durante décadas, el sistema sanitario cubano fue presentado como uno de los grandes logros de la revolución iniciada en 1959 por Fidel Castro. Gratuito, universal y con indicadores que rivalizaban con países desarrollados, el modelo fue exportado como símbolo del éxito del régimen. Sin embargo, más de seis décadas después, la realidad que describen pacientes, médicos y medios internacionales dibuja un panorama muy distinto: hospitales sin recursos, falta crónica de medicamentos y un sistema tensionado hasta el límite.

Este reportaje analiza la evolución de la sanidad cubana bajo todos sus dirigentes —de Fidel Castro a Raúl Castro y el actual presidente Miguel Díaz-Canel— y examina las causas estructurales del deterioro, así como las profundas contradicciones entre el discurso oficial y la realidad cotidiana que ha masacrado la vida de todo un pueblo.

De modelo internacional a sistema en crisis

En sus primeras décadas, el sistema sanitario cubano logró avances notables. La apuesta por la medicina preventiva, la vacunación masiva y la atención primaria permitió reducir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida. Grandes cadenas como la propia BBC destacaban que, pese a ser un país pobre, Cuba alcanzaba indicadores similares a los de países desarrollados gracias a su enfoque preventivo y universal.

Pero ese modelo comenzó a mostrar grietas tras la caída de la Unión Soviética en los años 90. La pérdida de su principal aliado económico dejó al sistema sin financiación suficiente, situación que nunca se recuperó plenamente. Y, hoy, la crisis ya no es estructural, sino sistémica.

Hospitales sin recursos: la realidad cotidiana

Los testimonios actuales describen hospitales en condiciones críticas. Faltan medicamentos esenciales, equipos médicos y hasta suministros básicos. En algunos centros, las familias deben conseguir por su cuenta desde antibióticos hasta sangre para transfusiones, pero que en realidad no saben ni dónde.

Testimonios recientes describen hospitales con ascensores averiados, equipos inservibles y largas listas de espera que superan las 100.000 personas aguardando intervenciones quirúrgicas, incluyendo a más de 15.000 niños, debido a la falta de recursos e insumos. La escasez es tal que muchos pacientes recurren al mercado negro o a envíos desde el extranjero.

La situación no es puntual de los últimos años; han sido décadas de ataques contra la población. La falta de medicamentos –como VIH que se mueren estos pacientes por falta de los tratamientos– es considerada uno de los problemas más graves del sistema, afectando tanto a la población local como ya incluso a turistas, a pesar de contar con los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Epidemias y deterioro sanitario

La crisis sanitaria se ha visto agravada por brotes epidémicos recientes. Enfermedades como el dengue, chikungunya y oropouche se han propagado en un contexto de falta de recursos, mala gestión de residuos y escasa fumigación.

Según informes recogidos por medios internacionales como la OMS, hospitales sin medicamentos y barrios con condiciones insalubres han facilitado la expansión de estos virus. La combinación de epidemias y falta de diagnóstico ha generado una situación de incertidumbre sanitaria generalizada.

Un sistema dual: ciudadanos y turistas

Uno de los aspectos más controvertidos es la existencia de un sistema sanitario diferenciado. Mientras la población general enfrenta carencias, Cuba mantiene hospitales y servicios específicos para turistas y extranjeros que pagan por atención médica.

Este modelo genera ingresos —unos 40 millones de dólares anuales— y forma parte de una estrategia de turismo sanitario. Sin embargo, evidencia una desigualdad estructural: los recursos más avanzados no están destinados a la mayoría de los ciudadanos ni mucho menos.

Prioridades económicas: turismo frente a sanidad

La contradicción central del modelo cubano es clara: mientras el sistema sanitario colapsa, el Estado sigue invirtiendo como puede en turismo. O mejor dicho, intenta pactar para que inviertan las empresas extranjeras. Diversos análisis señalan que el gobierno prioriza infraestructuras turísticas como fuente de divisas, incluso cuando el deterioro sanitario afecta directamente a la población y a la propia imagen del país como destino seguro.

Esto ha generado una paradoja: el turismo, uno de los pilares económicos del régimen, se ve amenazado precisamente por la crisis del sistema de salud. Muchos turistas creen que ante un problema de salud importante no podrán contar con garantías que les proporcionen atención médica adecuada.

El papel del Estado: propiedad y control absoluto

En Cuba, todo el sistema sanitario es público y está controlado por el Estado. Los hospitales, centros de salud y farmacias pertenecen al gobierno, lo que elimina la iniciativa privada, pero también concentra todas las decisiones en la estructura estatal.

Este modelo permitió en su momento una cobertura universal –si se pudo entener así–, pero hoy limita la capacidad de adaptación. La falta de inversión, la burocracia y la centralización dificultan la respuesta ante crisis.

Médicos: exportación y fuga de talento

Paradójicamente, Cuba sigue siendo una potencia exportadora de médicos. Las misiones médicas en el extranjero representan una importante fuente de ingresos para el Estado. Sin embargo, este modelo ha sido duramente criticado. Un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha denunciado condiciones laborales abusivas, incluyendo retención de salarios y restricciones a la libertad de los profesionales.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que el sistema de misiones médicas cubanas, pese a su valor sanitario en países receptores, funciona bajo un esquema altamente centralizado en el que el Estado controla de forma estricta las condiciones laborales de los profesionales enviados al extranjero. El documento señala que los médicos no reciben la totalidad de sus salarios —que son gestionados por el gobierno cubano— y que pueden enfrentar restricciones a su libertad de movimiento, vigilancia administrativa y posibles represalias a sus familias si abandonan las misiones.

La CIDH advierte que estas prácticas podrían vulnerar estándares internacionales de derechos laborales, al existir indicios de coerción económica y limitaciones a la autonomía personal, lo que abre el debate sobre si el modelo se aproxima a formas de explotación laboral encubierta bajo acuerdos estatales de cooperación sanitaria.

Al mismo tiempo, muchos médicos abandonan el país o el sistema público, agravando la escasez interna.

Factores estructurales del colapso

El deterioro del sistema sanitario cubano responde a múltiples factores:

Crisis económica prolongada: la economía cubana lleva décadas en dificultades, agravadas en los últimos años por inflación, falta de divisas y caída del turismo.

Falta de inversión: los hospitales carecen de mantenimiento, equipos y suministros básicos. El avandono es absoluto.

Escasez de medicamentos: un problema crónico que afecta directamente a la atención médica y con ello, la vida de los cubanos.

Migración del personal sanitario: La salida de médicos y enfermeras debilita el sistema que ha lastrado la república cubana.

Centralización estatal: limita la eficiencia y la capacidad de respuesta por no ser precisamente una democracia libre. Controlan algo que no existe, una sanidad.

El debate del embargo

El gobierno cubano atribuye gran parte de la crisis al embargo de Estados Unidos, argumentando que limita el acceso a medicamentos, tecnología y combustible. Sin embargo, críticos, asociaciones y ONGs señalan que otros países con restricciones similares no presentan un colapso comparable, y apuntan a la gestión interna como factor clave. Así es que no, el Gobierno tiene toda la responsabilidad, según afirman estos colectivos.

El impacto final recae en la población. La combinación de escasez, epidemias y deterioro hospitalario ha generado un aumento de grave incertidumbre y penuria social.

Muchos ciudadanos se ven obligados a automedicarse o depender de redes fraudulentas -los que pueden–. La alimentación deficiente y la falta de recursos dificultan la recuperación de enfermedades.

65 años de régimen: balance sanitario

Desde 1959, Cuba ha tenido tres líderes opacos:

Fidel Castro (1959–2008): creador del sistema sanitario

Raúl Castro (2008–2018): reformas limitadas

Miguel Díaz-Canel (2018–actualidad): crisis profunda

El balance es complejo: un sistema que fue referente mundial –si se quiere entender así porque nunca fue emblema real cien por cien–, pero que hoy se enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. Así, la sanidad cubana sigue siendo, en teoría, universal y gratuita. Pero en la práctica, la falta de recursos ha erosionado sus fundamentos y ya no es ni lo uno ni lo otro, todo lo contrariol, es decir, nada.

El contraste entre el relato histórico y la situación actual es cada vez más evidente. Lo que fue un símbolo de éxito del régimen se ha convertido en uno de sus mayores fracasos de su historia. La pregunta que queda abierta es si el modelo podrá reformarse o si continuará deteriorándose –si puede caer más bajo–en un contexto económico y político cada vez más complejo y preocupante.