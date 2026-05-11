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El Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha intervenido mediante cirugía robótica a un bebé de tan sólo tres meses que presentaba una obstrucción en el riñón. Se trata de la primera de estas características realizada en España a un paciente de tan corta edad con esta enfermedad renal.

Este nuevo hito de la sanidad pública madrileña supone un gran avance y pone de manifiesto que el uso de esta tecnología en niños de estas edades no solo es posible, sino también seguro. La operación ha sido realizada por profesionales de la Sección de Urología Infantil, integrada en el de Cirugía Pediátrica del centro madrileño.

El bebé presentaba una obstrucción en la zona del riñón que impedía que la orina fluyera con normalidad hacia el uréter y la vejiga, lo que estaba afectando de forma progresiva a su función renal. Con la cirugía robótica se ha extirpado la zona estrechada y se ha reconstruido la vía urinaria, reconectando el riñón con el uréter para restablecer el flujo adecuado.

La intervención en el abdomen de un bebé de tan solo tres meses implica trabajar en un espacio extremadamente reducido. En este tipo de pacientes, el riñón mide aproximadamente unos 5 centímetros, con un tamaño comparable al de una ciruela, lo que da una idea de la precisión que requiere.

Tras el procedimiento quirúrgico, la evolución ha sido muy favorable y el niño ha recibido el alta 48 horas después, sin complicaciones durante la operación y el postoperatorio inmediato. Actualmente, se le están realizando pruebas de seguimiento para confirmar los resultados de la cirugía reconstructiva del tracto urinario. Los datos preliminares son positivos, ya que indican que la obstrucción se ha corregido y que el riñón está drenando la orina de manera adecuada.

El uso de la cirugía robótica en pacientes pediátricos plantea desafíos importantes, especialmente en los más pequeños, ya que los cirujanos deben operar en espacios anatómicos muy reducidos utilizando instrumentos que, en muchos casos, han sido diseñados originalmente para adultos. Esta limitación exige una gran precisión técnica y una cuidadosa adaptación de la técnica quirúrgica.

Por este motivo, el éxito de la cirugía depende de la perfecta coordinación entre todos los profesionales implicados, como cirujanos, anestesistas y enfermería. El trabajo conjunto y bien sincronizado de todos ellos es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y obtener buenos resultados.

Para que sea exitosa en estas condiciones, resulta fundamental aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología robótica. Entre ellas destacan la magnificación de la imagen, la visión en tres dimensiones y la gran precisión en los movimientos del cirujano. Estas características permiten mayor exactitud en procedimientos reconstructivos delicados, aumentando las probabilidades de éxito y mejorando los resultados para el paciente.

Cirugía Pediátrica del 12 de Octubre, referente nacional

Estas intervenciones realizadas con el robot Da Vinci consolidan al Hospital público 12 de Octubre como un centro de referencia nacional en cirugía pediátrica de alta complejidad y uso de esta tecnología. Además, este avance permite ir ampliando de manera progresiva las posibilidades de la robótica, aplicándola a procedimientos cada vez más complejos y en niños de menor edad y tamaño. A día de hoy, estas intervenciones en pacientes tan pequeños siguen siendo muy poco frecuentes en el mundo, con sólo algún caso descrito previamente en Asia.

Gracias a esta experiencia acumulada, el servicio de Cirugía Pediátrica ha demostrado que el uso de este equipamiento no solo es aplicable, sino especialmente beneficioso en pacientes pediátricos de muy pocos meses de edad. Hasta el momento ha llevado a cabo más de 50 procedimientos con cirugía robótica.