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El 12 % de los alumnos de secundaria ha recibido mensajes sexuales por parte de un desconocido en la red, y el 4 % en el caso de primaria, según un estudio elaborado por la Fundación SOL y la Guardia Civil sobre los riesgos del ciberengaño pederasta, o acercamiento sexual a menores en línea.

El estudio se ha elaborado a partir de un cuestionario que han respondido 1.509 alumnos con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años de las cuatro comunidades autónomas en las que hay una mayor prevalencia de este delito: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El estudio, presentado este miércoles en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil en Madrid, revela que el 8 % de los encuestados de secundaria manifiesta que desconocidos le han pedido fotografías o vídeos de su cuerpo, y un 7 % ha recibido peticiones para hablar sobre prácticas sexuales en alguna ocasión.

Entre las motivaciones iniciales para entablar conversaciones con los adultos, contestan los menores, figuran la curiosidad, el juego o las bromas entre iguales, según el estudio.

Asimismo, el 39 % del alumnado de secundaria y el 24 % de primaria afirma haber tenido contacto por internet con personas a las que no conocía en el ámbito presencial.

Según ha explicado la directora de la fundación SOL, Claudia Caso en la presentación del informe, los niños son un 32 % más vulnerables que las niñas, ya que estas son más cautelosas.

Además, se da la circunstancia de que «es más potente la vergüenza y el miedo a posibles represalias por parte de los adultos» que el miedo al propio acosador, según la directora de la fundación SOL.

El estudio también revela que, a mayor autoestima y mayor supervisión parental por parte de los niños, menor es el riesgo.

Un 37 % de niños de primaria reconocen que una persona adulta les ha generado situaciones molestas y, del total de los 1.509 menores encuestados, cinco han admitido quedar con adultos.

«Bloquear no basta, hay que denunciar»

En un debate al término de la presentación del informe, la jurista Beatriz Izquierdo ha advertido de que en los casos de ciberengaño pederasta no es suficiente con bloquear al acosador, sino que hay que denunciar.

Por su parte, la fiscal de Sala coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, ha expresado su preocupación por el temprano acceso de los menores a la red, y ha puesto el foco en la prevención.

En este sentido, ha alertado sobre la trivialización de conductas violentas y de la concepción «equivocada» entre los menores de qué es una relación sexual libre y consentida.

El jefe de psiquiatría de Psicología Clínica del Hospital La Paz de Madrid, Celso Arango, ha apuntado que una de las mejores medidas preventivas en salud mental en el ámbito de los menores pasa por que las familias cenen juntas, ya que se genera un espacio propicio para hablar.

Desde la Guardia Civil, el capitán jefe del Equipo Mujer-Menor (EMUME), Daniel Moreno ha enfatizado que la sociedad debe tener presente el problema que representa el ciberacoso pederasta, por lo que ha resaltado la importancia de visibilizarlo y hacer campañas de concienciación.