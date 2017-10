Lineker vuelve a la carga: “Kane marca de nuevo, pero Zidane cree que Benzema es el mejor…”

Gary Lineker vuelve a la carga y, tras el duelo que se celebró en Wembley entre el Tottenham y el Liverpool, utilizó Twitter para responder a Zidane. “Harry Kane marca de nuevo. Afortunadamente, Zidane cree que Benzema es el mejor por lo que no están interesados en ficharle“, aseguró el ex barcelonista.

Harry Kane scores again. Thankfully Zidane thinks Benzema is the best so they won’t be interested in poaching him.

El entrenador blanco había respondido al inglés en rueda de prensa después de que éste atacara a Benzema durante el partido de Champions que midió al Madrid con los Spurs. “Me molesta que diga eso de Karim la gente que sabe de fútbol, es una vergüenza, además para mí es el mejor de todos, con sinceridad”, respondió el galo.

La cosa no se quedó aquí y el que fuera delantero azulgrana volvió a cargar contra el Zizou a la conclusión del encuentro que enfrentó al Madrid ante el Eibar. “Brillante asistencia de Benzema. Con su calidad, es difícil entender por qué Zidane lo dejó fuera de la alineación titular”, publicó en la red social.

Brilliant assist from Benzema. With his sort of quality it’s hard to understand why Zidane left him out of the starting lineup. 😉

