Levántate OK, el morning show de Javier Cárdenas, regresa este miércoles para hacerse eco del informe titulado «ETA en Venezuela», facilitado por el ex jefe del espionaje chavista Hugo El Pollo Carvajal, donde queda claro el paradero exacto de 17 etarras huidos de la Justicia española, protegidos desde hace años por la narcodictadura venezolana.

Carlos Cuesta explica los vínculos que hubo entre Chávez y la ETA. «Cuando tú acabas convirtiendo un país en una narcodictadura tú entras en contacto con el crimen organizado y el terrorismo internacional. Y no olvidemos el factor comunista. ETA siempre ha reivindicado el marxismo y así Venezuela acabó convirtiéndose en un santuario etarra».

Carvajal ha revelado a OKDIARIO que cuando estaba al frente del espionaje de su país conocía el pacto sellado con el ex presidente socialista Felipe González para dar refugió a los asesinos de ETA. «El Pollo» no puede ser más explícito: «Se ordenó al Servicio de Inteligencia no perseguir a los miembros de la banda terrorista», manifiestan fuentes de su entorno.