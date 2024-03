«Parece mentira que esta gente esté gobernando España», dice Javier Cárdenas en el programa de hoy, y es que el PSOE de Salvador Illa se burla del Tribunal Supremo y propone ahora más horas lectivas de inglés en detrimento del español en las escuelas catalanas. Así lo refleja la ponencia marco del XV congreso del PSC, que se ha celebrado este fin de semana y que marcará la hoja de ruta de la formación de Illa para los próximos cuatro años.Se pide «igualdad de trato» entre el castellano y el catalán desde el punto de vista lectivo. El paso se ha dado este mismo martes en una votación rápida después de meses de debate y de fuertes divisiones entre izquierda y derecha.

Es más, el PSOE ha votado en contra del informe (el resultado final ha sido de 19 votos a favor y seis en contra, sin que se dieran abstenciones). Y hablando de Salvador Illa, procedió a destruir un total de 7,5 millones de mascarillas, valoradas en más de tres millones de euros, entregadas en 2020 por el proveedor FCS Select Products. Es el proveedor señalado por el Gobierno por sus contratos privados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una firma que, sin embargo, obtuvo su gran pelotazo de Sanidad con cuatro contratos por 217 millones de euros pagados por adelantado. Todo a pesar de que no se comprobó su solvencia y la empresa acabó entregando 50 millones de mascarillas inservibles, de las que sólo fueron repuestas la mitad.

Según publica OKDIARIO, «Tras los controles y ensayos efectuados, un total de 7,5 millones de mascarillas suministradas por este adjudicatario, valoradas en 3.187.500 euros, constan con la indicación destrucción al no poderse garantizar que el producto fuese lo suficientemente seguro para la salud pública por imposibilidad de identificación, al desconocerse si pertenecían o no a un lote defectuoso y, por tanto, si cabía o no la reposición», señala el Tribunal de Cuentas en un duro informe sobre las compras del Ministerio de Sanidad.