En el programa de Javier Cárdenas, en Levántate OK, los oyentes tienen claro y están convencidos de que en las próximas elecciones generales, Sánchez hará todo lo posible por manipular el voto y algunos de los mensajes son estos: «El peor escándalo que puede haber en una democracia en un país europeo es la compra de votos, cosa que ya ha pasado», «a mí me huele muy mal, todo lo que hace Pedrito me huele mal, siempre pienso que tiene un as bajo la manga», «de este señor presidente se puede esperar cualquier cosa, teniendo amigos como Cuba, Maduro y el de Marruecos» o «yo no me fío tampoco, creo que va a haber mucho pucherazo por ahí».

Entre otros mensajes de los oyentes, además también destaca que «este personaje tiene guardado algo y va a utilizar hasta el último aliento para joder el país y que se quede marcado para siempre», «es capaz de cualquier cosa a su propio interés y si encima el de Correos es íntimo amigo de Pedro Sánchez y puesto a dedo, pues blanco y en botella» o «aquí se está cociendo algo tan gordo, que Sánchez se ha visto acorralado por los suyos, que lo que está organizando por lo bajini, nos tiene que dar un miedo tremendo, si se ha saltado la Constitución para convocar elecciones, que es lo que no hará Sánchez para seguir en el poder, esto da miedo de verdad».

También, se resalta otro comentario de otro oyente: «Yo como español residente en el extranjero, estoy en la duda de si votar en estas elecciones generales o no, básicamente porque no tengo ninguna garantía de que mi voto vaya a ir donde yo quiero que vaya y como yo habrá muchísima más gente». No os perdáis los audios de los oyentes.