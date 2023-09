Levántate OK | El novio de Francina Armengol recibió 16 ayudas del Gobierno a dedo

«Ni una, ni dos, ni tres: 16 ayudas del Gobierno», dice Javier Cárdenas, ha recibido la empresa de jardinería del novio de Francina Armengol, presidenta del parlamento, y todas a dedo. Francina Armengol es un personaje que está muy poco tratado por los medios para que lio en Baleares, que prefería que la gente estuviera muy mal tratada a nivel médico porque exigía que hablaran en catalán; si no lo sabían los médicos no valían».

«Si iba un tío de Jaén que era un médico de la leche y muy reconocido y no sabía catalán no le valía, a semejante personaje. Y todo creando una tensión que no existía, ya que ahora en Baleares están cambiando leyes de semejante pájara y no pasa nada, la gente no se vuelve loca, tiene que poder ir al médico y hablar en castellano, que nos entendemos todos también; pero no, ahí no valía, se echaba al médico si no contestaba en catalán, tremendo. Para esta pájara le podría venir un Premio Nobel de Medicina que no le valía, porque tiene que saber catalán, que muere el paciente, da igual, pero se habla catalán».

«Bueno, pues ahora el novio de la Francina Armengol ha recibió 16 ayudas del Gobierno, todas aprobadas a dedo, concretamente de los ministerios de economía e industria, por un valor total de un millón doscientos mil euros en ayudas y todas sin concurso público».

Javier Cárdenas dice: «Que una empresa de jardinería reciba más de un millón de euros en ayudas , cuidado eh, que son muchas plantas». Pero hay más, el novio de Francina Armengol tiene una micro empresa de construcción y no tenía ningún empleado. Cuando Francina Armengol llega a ser presidenta balear, de pronto pasa de ingresar 0 euros su empresa a 4.300.000 euros, justo el año en el que fue nombrada presidenta el 2015. Y nadie investiga esto».