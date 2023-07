Hoy Javier Cárdenas en un programa Levántate OK destaca que hay que estar atentos a algo en lo que poca gente ha reparado. En el espacio de Javier Cárdenas, se destaca que este viernes se recoge el voto llamado CERA, que es el voto de los españoles que viven en el extranjero y están registrados en las diferentes oficinas consulares que el Gobierno de España tiene en el exterior.

En el programa de Cárdenas, se especifica que, concretamente, son los votos de aquellas personas que viven de forma permanente fuera de España y que están inscritos en la oficina consular que les corresponde. Estos ciudadanos pueden tomar parte tanto de las elecciones generales como de las elecciones al Parlamento Europeo y a la comunidad autónoma de la que provengan. Pero, no en las elecciones municipales.

Ante todo esto Javier Cárdenas expresa su opinión: «Es una vergüenza que ese voto no esté recogido ya», manifiesta sobre el dicho voto, cuyo resultado se conocerá el sábado, es decir, se sabrá cuántos han votado del centro electoral de residentes ausentes. «¿Qué ocurre, que hay varios lugares de España, por ejemplo en Gerona, en Cantabria, en el que algunos partidos perderían escaños y los ganaría el PP, si ocurre lo que parece que va a ocurrir, no le basta a Sánchez con que Puigdemont se abstenga? Tendría que votar a favor y Puigdemont dice que a favor nunca porque perdería posibles apoyos en las autonómicas catalanas de aquí a un año, si eso ocurre, repetición electoral en diciembre», se analiza en el espacio de Javier Cárdenas.

Javier Cárdenas sobre este tema apunta: «Algo no me cuadra -ofrece su opinión personal- y que me lo confirmó la Policía Nacional -detalla Javier Cárdenas- al día siguiente de las elecciones». «Yo no me creo el voto por correo y menos el voto por correo en el extranjero, porque en esos lugares donde votan los españoles, esas embajadas, los cargos que están puestos son todos del PSOE, el que gobierna pone a su gente y eso es lo mismo que decir que creo que está manipulado, sí lo creo», opina Javier Cárdenas.