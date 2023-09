En el programa de hoy en Levántate OK, Javier Cárdenas comienza diciendo: «Usted señora Irene Montero no puede dedicarse a la política, nosotros con nuestros impuestos le pagamos la luz, las dietas, el agua, le damos un sueldazo, coche privado y si aun así no tiene dinero en la cuenta para pagar lo que ha dicho un juez, usted no está capacitada para poder administrar nada, es una vergüenza que una ministra, que debería tener el principio de ecuanimidad entre hombres y mujeres y la presunción de inocencia, haya sido condenada por no pagar al hombre al que llamó maltratador, hemos hablado con este hombre en exclusiva».

A Rafael Marcos, le llama maltratador la ministra Irene Montero. Es el ex marido de María Sevilla, una mujer que, según se relata en el espacio, secuestró al hijo de ambos durante ocho años y sin escolarizar y cuando fue juzgada y condenada la indultó el Gobierno de Sánchez.

En el espacio, se recuerda que Rafael Marcos denunció a Irene Montero y fue condenada a pagarle 18.000 euros, a repetir en las redes sociales la sentencia y a quitar un tuit en el que le llamaba maltratador. «Pues han pasado tres meses y no ha hecho ninguna de las tres cosas», se apunta en el espacio. «Nosotros hemos hablado con Rafael y nos ha contado que es lo que va a pasar ahora: ‘Hasta el día de hoy Irene Montero dice que no va a pagar, que no está de acuerdo, aunque la sentencia diga lo que sea’». A todo, Javier Cárdenas añade: «Esto es una vergüenza, cuando te crees que estás por encima de la ley sólo por ser ministra, tú quien te crees que eres si tenías que dar ejemplo». «Qué tristeza de gentuza a la que pagamos todos», se lamenta Cárdenas. «Encima los abogados defensores de Irene Montero es la abogacía del estado, encima lo hemos pagado con nuestros impuestos», se indica.