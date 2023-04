Javier Cárdenas te cuenta una de las grandes mentiras de este Gobierno y es que Pedro Sánchez, refiriéndose al comité de expertos, afirmó que «aprendía» de ellos y Salvador Illa les atribuía a ellos muchas de las indicaciones a seguir. Mentira. En el 2020, Pedro Sánchez, comparecía ante los medios para explicar las reglas de la desescalada, y mencionaba que se seguirían los «marcadores recomendados por el comité científico que asesora al Gobierno». Mentira. El mismo Fernando Simón afirmó el 6 de mayo, que las identidades de ese supuesto comité de expertos formado por once personas no se iban a revelar para que no fueran objeto de «presiones». Mentira. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, nombraba al comité de expertos dos semanas después de la defensa de Fernando Simón al mismo tiempo que anunciaba el uso «obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública». Afirmaba que esta decisión se había tomado después de reunirse con ellos. Mentira.

Y es que en una respuesta oficial al Consejo de Transparencia, el Gobierno reconoce que no existe un comité que asesorara sobre la evolución de la desescalada y no creó formalmente un comité de expertos para asesorarle durante la desescalada del coronavirus en cada territorio. El Ministerio de Sanidad niega que haya existido un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada del confinamiento. Este organismo había preguntado después de una denuncia que consideraba ilegal no hacer públicos los nombres del comité, cuando el Gobierno de hecho se había referido a ese comité incluso en las redes sociales. Las mentiras de este Gobierno van saliendo además de las ya evidentes.