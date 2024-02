En el programa de Levántate OK, Javier Cárdenas este lunes comienza diciendo que «esto es muy curioso, la gente nunca habla de los negocios de la familia política de Pedro Sánchez, porque ellos, como quieren ser perfeccionistas querían sacar una ley para prohibir todo esto, hombre, pues empecemos por su suegro, pero fíjate como esa ley nunca se ha concretado, mira que se habló de ello, pues nunca se ha concretado, casualidad!!».

La empresa del suegro de Sánchez se llama Playbol SA se trata de una fábrica de envases y embalajes de plástico que tiene sus instalaciones en un polígono industrial del municipio madrileño de Algete y le va muy bien. Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa facturaba 1.300.1000 euros. El año pasado facturó más de cuatro millones, aumentó más de un 170% año tras año incluido el año de pandemia cuando a todo el mundo le iba mal, pero él recibió casi un millón de euros, 700.000 euros de fondos Covid y el resto de fondos ICO, es decir que uno lo daba el ministro de industria y el otro por parte de sanidad. Ahora está cobrando las ayudas públicas, las acabó de cobrar ya en 2022 y la empresa de maravilla, está muy contento Sánchez y él.

Javier Cárdenas añade que «el suegro de Sánchez ha cobrado ayudas públicas que no cobran el resto de empresas, porque recordemos que este gobierno indigno, vergonzoso y sobre todo vago aparte de inútil, está por si inacción, porque lo de trabajar un poquito no va con ellos, están consiguiendo que la ayudas que podía dar Europa a las empresas españolas caduquen, tremendo eh amigos, eso sí marruecos no tiene que pedir ninguna ayuda».

Pero no sólo, es el padre de Pedro Sánchez, según se apunta en el espacio de Javier Cárdenas, el novio de Francina Armengol un millón 800.000 euros en ayudas, el marido de Nadia María Calviño un millón 200 mil de fondos europeos, incluso Jordi Cuixart el que se subió encima de un coche de la guardia civil mientras estaba en la cárcel por el procés recibió cinco millones 400.000 euros, cuando salió indultado cogió el dinero y se fue a Suiza donde montó una sociedad offshore y ahí está.