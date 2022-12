Javier Cárdenas te explica hoy cómo un delincuente fugitivo responde en Facebook a una publicación de los delincuentes más buscados y pregunta ¿y yo que?, como dando a entender que la foto suya no está ahí y se considera lo suficientemente criminal como para merecer el honor de estar en esa publicación, de hecho, hasta se enfadó mucho, de locos. Esto es lo que hizo un delincuente de Georgia en Estados Unidos, el cual fue detenido después de responder en Facebook. La policía le contestó y le dijo: «Tienes razón, tienes dos órdenes de arresto, estamos en camino».

Más tarde, la policía compartió una captura de pantalla de la conversación junto con una foto policial de la foto del arresto de Spaulding con el texto: «¡Te agradecemos tu ayuda en tu captura!». Spaulding tenía dos órdenes de arresto pendientes por romper la libertad condicional. Los agentes recordaron que cualquier sospechoso que no esté en la ‘Lista de los más buscados’ no los excluye de sus delitos. La policía confirmó que Spaulding no figuraba en la lista de los más buscados, ya que se basa en la gravedad de cargos como violación, asesinato o agresión con agravantes. El post de la oficina del sheriff de Rockdale se ha hecho viral y son muchas las personas que han respondido aludiendo a la necesidad de protagonismo que tenía el delincuente. Esta vez, su ego le ha jugado una mala pasada y fue detenido por su afán de querer estar en la lista de los más buscados. Una torpeza que le ha llevado a la cárcel en tiempo récord gracias a su propia ayuda.