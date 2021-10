‘Levántate OK’ vuelve este martes a OKDIARIO con Javier Cárdenas y todo su equipo, que hoy no pueden estar más indignados con lo que sucedió ayer, que no fue otra cosa que la aparición del proetarra Arnaldo Otegi mofándose de todas las víctimas del terrorismo al seguir sin condenar a ETA. Cárdenas le dice a Otegi lo que todos pensamos de él y no puede ser más contundente en su mensaje. «Hay que ser muy sinvergüenza. Tú no eres un hombre, tú eres un cobarde. Es mentira todo».

Además, repasa cómo Venezuela y Cuba han financiado a Podemos, tal y como le está contando ‘El Pollo’ Carvajal al juez y está contando en exclusiva OKDIARIO.