Qué significa el lauburu: el símbolo del País Vasco que no es lo que parece

Si has estado alguna vez en el País Vasco, seguro que lo has visto. A veces sin darte cuenta ya sea en una fachada antigua, en una lápida, en una puerta de madera o incluso en una pulsera. El lauburu aparece una y otra vez, como si formara parte del paisaje vasco, siendo uno de esos símbolos que están tan integrados que casi pasan desapercibidos.

Pero si te fijas te das cuenta, que el lauburu tiene algo curioso con esas cuatro formas redondeadas que giran sobre sí mismas, como si estuvieran en movimiento constante. No es una figura rígida, ni geométrica al uso, sino que la sensación de que fluye, de que no se detiene. Y claro, teniendo ese aspecto, es fácil pensar que se trata de un símbolo muy antiguo, casi misterioso. Algo con mucha historia cargado de significado desde el principio. Pero la historia real es bastante distinta, y eso es lo que sorprende.

El origen del lauburu del País Vasco

Lo primero que sorprende a pesar de estar por todos lados, es que no hay documentos claros que hablen del lauburu antes del siglo XVII. Es ahí cuando empieza a aparecer de forma reconocible en el País Vasco, sobre todo en elementos decorativos y en puertas, ventanas, herramientas, muebles, es decir, cosas del día a día.

Su propio nombre tampoco apunta a nada especialmente simbólico en origen. ya que «Lau» significa cuatro y «buru» cabeza. Cuatro cabezas. Una descripción bastante directa de su forma que encaja con lo que parece haber sido en un primer momento: un motivo decorativo. Uno más entre muchos. Algo que se repetía porque funcionaba visualmente, porque gustaba o porque encajaba bien en la artesanía de la época. Es decir, que no existen pruebas de que naciera como símbolo espiritual ni como emblema cultural ya que eso vino después.

De motivo decorativo a símbolo cargado de significado

El cambio no fue inmediato, sino que llegó poco a poco, sobre todo en el siglo XIX, cuando en toda Europa empieza a darse un fenómeno bastante claro: la necesidad de recuperar lo propio. Es la época del Romanticismo, de los nacionalismos, de mirar al pasado para construir identidad. Y ahí es donde el lauburu empieza a adquirir otro peso y de repente, ese dibujo que antes era simplemente decorativo empieza a interpretarse.

Se dice que sus cuatro brazos representan los elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. También hay quien lo relaciona con el sol, como si fuera una especie de astro en movimiento constante. Otros hablan de protección, de energía, incluso de ciclos de la vida.

Por todo ello a lo largo de los años, muchos expertos han intentado darle un sentido a este símbolo, pero fue el antropólogo José Miguel de Barandiaran quien lo resumió de una forma bastante clara: el lauburu no es un símbolo que haya mantenido siempre el mismo significado, sino algo que se ha ido reinterpretando con el tiempo. Es decir, el significado no estaba desde el principio, sino que como vemos, se fue construyendo.

La confusión con la esvástica

Al margen de interpretaciones, muchas veces se ha comparado el lauburu con una esvástica y es comprensible, porque visualmente hay cierto parecido, si bien los dos son símbolos giratorios, con brazos que parten de un centro. Pero lo cierto es que ahí acaban las similitudes.

La esvástica es un símbolo mucho más antiguo, presente desde hace miles de años en culturas como la hindú o la budista, donde tenía un significado positivo relacionado con la prosperidad o la buena fortuna. Su historia cambia radicalmente en el siglo XX, cuando es utilizada por el nazismo. El lauburu, en cambio, aparece mucho más tarde y tiene un diseño diferente. Sus formas son redondeadas, más suaves, menos rígidas.

De hecho, cuando la esvástica empezó a tener connotaciones negativas en Europa, en el País Vasco se reforzó aún más el carácter curvo del lauburu. No fue casualidad. Era una forma de marcar distancia y evitar confusiones, de modo que no hay vínculo histórico ni ideológico entre ambos símbolos.

Un símbolo que no se ha quedado en el pasado

En definitiva el lauburu no se ha quedado como algo antiguo o folclórico. Sigue muy presente. Aparece en cementerios rurales, sí, pero también en joyería contemporánea, en tatuajes, en ropa, en diseños gráficos, así que ha dado el salto a lo moderno sin perder su esencia. Y eso no pasa con todos los símbolos.

Quizá porque no está completamente cerrado. No tiene un único significado fijo. Permite interpretaciones, lecturas distintas. Cada generación lo ha adaptado a su manera. Por eso sigue funcionando. Pero entonces, ¿qué significa realmente el lauburu? La respuesta corta sería que depende…de quién lo mire, del contexto, del momento histórico. Puede ser un símbolo de identidad, una referencia cultural, un elemento decorativo o incluso una forma de conexión con algo más simbólico.

Pero lo que sí sabemos es que no fue un símbolo ancestral cargado de significado desde el principio. Fue, simplemente, un diseño. Y con el tiempo, ese diseño fue creciendo, cambiando, adquiriendo capas.