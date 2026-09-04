Hoy, 4 de septiembre de 2026, el tiempo en toda la provincia se presenta mayormente poco nuboso o despejado, aunque algunas nubes bajas y brumas podrían hacerse notar en el litoral. Las temperaturas ascenderán, destacando máximas de hasta 38 grados en la llanada y Rioja alavesa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: sol tímido y brisa del norte

El cielo de Bilbao se despereza este día con un manto de nubes que apenas permiten vislumbrar el sol, que asomará como un tímido invitado. La mañana promete ser fresquita, con temperaturas que rondarán los 16 grados, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 37 debido a una humedad que sobrepasará el 90%, haciendo que el ambiente se sienta cargado. Aunque las nubes amenacen con rayos de agua, no se prevén lluvias significativas, lo que nos brinda un respiro para disfrutar de la luz de la mañana, que se alarga hasta poco después de las ocho de la tarde.

Ya por la tarde, la temperatura subirá hasta los 35 grados, ofreciendo una ola de calor que se sentirá intensamente. El viento, fuerte y decidido, soplará del norte a una media de 15 km/h, así que es recomendable tenerlo en cuenta si planeamos salir. Mientras el sol caiga en el horizonte, la suavidad de la noche nos abrazará con unos agradables 19 grados, cerrando un día donde ocurre un interesante baile entre el calor y la brisa, invitándonos a disfrutar de cada rincón de nuestra querida ciudad.

Ambiente variable con viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un cielo nublado que invita a la precaución. La brisa agita las ramas de los árboles y promete un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 32 grados, creando un ambiente cálido pero con una sensación térmica que podría llegar hasta los 33 grados en su punto más alto.

A diferencia de la frescura de la mañana, la tarde traerá consigo vientos fuertes que alcanzarán los 20 km/h, con ráfagas intensas de hasta 95 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja, la humedad puede resultar agobiante con máximas del 95%. Es recomendable llevar un paraguas a mano y no olvidar la bufanda, ya que el descenso térmico podría sorprender a más de uno.

Guecho: agradable jornada para actividades al aire libre

Esta mañana, Guecho amanece con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz. La temperatura mínima se sitúa en 17°C, pero se sentirá un poco más fresca debido a la humedad relativa que alcanzará hasta un 55%. A medida que avance el día, la temperatura aumentará y se espera que alcance los 28°C, brindando un ambiente cálido y agradable. El viento soplará con una velocidad media de 20 km/h desde el norte, con algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que se recomienda tener precaución.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y aunque no se prevén lluvias, la sensación térmica máxima podría llegar a 28°C, haciendo que esta jornada se sienta bastante cálida. Con 13 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:39 hasta su puesta a las 20:41, será un excelente momento para disfrutar del aire libre. La humedad, aunque algo elevada, no alcanzará niveles de incomodidad, por lo que el día se perfila muy agradable para salir y disfrutar de lo que Guecho tiene para ofrecer.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

La jornada en Santurce se presenta con un tiempo estable, con temperaturas máximas alrededor de los 30 grados y mínimas de 17. Durante la mañana, el cielo será mayormente despejado y en la tarde habrá algunas nubes sin que se prevengan lluvias. El viento soplará de manera suave, ofreciendo una brisa agradable.

Este tiempo es perfecto para disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo y propicio para disfrutar del día.

Ambiente soleado y cálido todo el día en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos mayormente despejados y temperaturas frescas que rondan los 16 grados. El ambiente será agradable para comenzar el día, perfecto para un paseo o un café en la terraza.

A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá favorable, alcanzando una temperatura máxima de 35 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y protegerse del sol, ya que la sensación térmica puede ser más alta. Disfruten del día al aire libre y aprovechen estas horas soleadas.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET