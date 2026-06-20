A ver qué cuenta el Tribunal de Cuentas sobre el contrato a Barrabés

En su día, OKDIARIO publicó un editorial bajo el título Lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas es encubrir al Gobierno, en el que denunciábamos que un contrato adjudicado a Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez y que, según el Tribunal de Cuentas, presentaba serias irregularidades, fue eliminado por el órgano fiscalizador después de que el Gobierno reclamara que no apareciera en el informe final. O sea, que se excluyó un contrato de Red.es adjudicado a Innova Next pese a que se detectó la ausencia de «ponderación de los subcriterios» para valorar las distintas ofertas, lo que, se advertía, ampliaba la «discrecionalidad» del órgano de contratación, en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo, se señalaba la ausencia de una mesa de expertos para valorar las propuestas y el sobrecoste de varios eventos organizados por Barrabés y que no se corresponderían con el precio estipulado por contrato. Las presiones del Gobierno surtieron efecto y, pese a que el órgano fiscalizador había considerado que el contrato resultaba «improcedente» e «incoherente», se miró para otro lado. En aquel editorial terminábamos diciendo que alguien debería fiscalizar al órgano fiscalizador.

Los hechos nos han dado la razón, porque el juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Begoña Gómez por la sospecha de un posible delito de prevaricación y contra los intereses de la Unión Europea en ese contrato sufragado con fondos europeos que fue adjudicado al socio de Begoña Gómez, el mismo contrato que el Tribunal de Cuentas guardó para siempre en un cajón, pese a las irregularidades observadas. La Fiscalía Europea remitió un escrito a Peinado en el que se aportaba un informe de la UCO que detectaba irregularidades en este contrato. En concreto, se habría «obviado deliberadamente» la inexistencia de uno de los requisitos exigidos en los pliegos. Pues bien: que el juez pida ahora explicaciones al Tribunal de Cuentas sobre el contrato a Barrabés. A ver qué cuenta el Tribunal de Cuentas.