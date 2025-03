Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 22 al 28 de marzo de 2025

SUBE: Carlos Herrera

El querido amigo y compañero que ha pronunciado estos días la Exaltación de la Saeta en vísperas de la Semana Santa, en el Teatro Isabel La Católica de Granada, la ciudad donde yo nací y de la que Carlos, aunque almeriense de nacimiento, la siente suya por ser, como reconoció en el pregón, nieto, biznieto y tataranieto de granadinos. La Banda Municipal fue la encargada de abrir el discurso de Herrera, interrumpido en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo que duró el pregón por el público que abarrotaba el mítico teatro. Herrera, con verbo brillante y sentido andaluz del humor, a la saeta como «la necesidad del flamenco de hablar con Dios», se refirió indicando que este cante «salta de la tierra al cielo» y recordó a algunos cantores de saetas más conocidos, entre ellos Enrique Morente, Enrique El Mellizo, Manuel Torres o la Niña de la Alfalfa. Mi amigo fue arropado por la alcaldesa de Granada, Marifren Carazo, y el cronista oficial de la ciudad, Tito Ortiz, que presentó el acto, magnífico prólogo de la gran Semana Santa. Carlos recordó en su emotivo discurso los pasos más importantes como la del Silencio o la de la Virgen de La Alhambra. Como granadino, gracias, querido Carlos.

SUBE: Valentina Alazraki

La mexicana nacida en la ciudad de México hace 70 años y decana de los corresponsales vaticanos, que, en su trayectoria profesional, figuran nada menos que cinco pontífices a lo largo de 50 años. Desde Pablo VI en 1974, al Papa Francisco, pasando por Juan XXIII, Juan Pablo I, Benedicto XVI y Juan Pablo II y acompañando a éstos en 150 vuelos papales. Según ella, el Papa Francisco ha sido el mejor comunicador y Benedicto XVI, el peor con fuertes errores de comunicación. En su día recibió la Medalla de la Dama de la Gran Cruz de la Orden Piana de manos del actual pontífice, reconocimiento que se da prácticamente sólo a jefes de Estado.

BAJA: María Ángeles Grajal

Viuda de Jaime Ostos y presentadora, estos días, del libro del famoso torero Sin filtros (Editorial Almuzara), reconociendo algunos pasajes de dudoso gusto, su amistad con don Juan Carlos cuando éste era príncipe, desvelando intimidades y relaciones con vedettes que no son de recibo, aunque declaró en la rueda de Prensa que el libro «no ha sentado mal a la Casa Real». Eso dice ella. Grajal asegura que este libro era deseo del difunto matador y de ahí que durante muchos años fuera dictándole las memorias que hoy firma su viuda y que resumen en una línea: historia de un torero inmortal, gloria, amor y tragedia. El libro no ha sentado nada bien a la familia de Ostos, especialmente a su ex mujer Consuelo Alcalá, quien al referirse a la autora de las memorias declara: «María Ángeles Grajal sólo quiere protagonismo».

SUBE: Bárbara Mirjan

La joven madrileña de 29 años que, a finales de este año de 2025, se convertirá en duquesa de Arjona y condesa consorte de Salvatierra, casándose, tras diez años de noviazgo, con Cayetano Martínez de Irujo, de 61 años, uno de los seis hijos de la inolvidable Cayetana, duquesa de Alba, fallecida el 20 de noviembre de 2014, en su palacio madrileño de Liria a los 88 años. Bárbara Mirjan siempre se caracterizó por ser una persona discreta hasta el extremo de que, recientemente, se desplazó a Valencia para ayudar a los afectados de la DANA y no quiso que trascendiera. Dicen que lo ha heredado de su madre, Lourdes Allende, de origen vasco y de quien es hija única. Cursó estudios en el King College de Londres, así como Filología Francesa y Gestión de Empresas. Habla cinco idiomas y es muy trabajadora. Hace cinco meses me confesó que había fichado por OKDIARIO como coordinadora de eventos, ámbito en el que está especializada. Su padre, de origen libanés, se dedica al comercio internacional. Cayetano y Bárbara se conocieron cuando ella tenía 18 años y no fue hasta 2016 cuando se supo el noviazgo. La boda está prevista para primeros de octubre, posiblemente en Las Arroyuelas, la finca de Cayetano en Carmona (Sevilla). Se rumorea que es muy probable que su hermana Eugenia, con quien se ha reconciliado, sea la madrina.