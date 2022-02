Ha dicho Pedro Sánchez que el PP es un partido desleal por denunciar ante la UE el reparto tramposo que está haciendo de los fondos europeos. Como para no denunciar. Y es que la distribución de los millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia demuestra que cuatro comunidades con presidentes socialistas son las que más reciben, mientras que Madrid -qué casualidad- ocupa el último lugar. El gráfico distribuido por la Comunidad de Madrid habla por sí mismo. Un extremeño recibe de media 412, 40 euros, mientras que cada madrileño sólo percibe 174,30. Y es que Madrid es la región que menos euros por habitante percibe de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Cada habitante de Cataluña percibe 206,1 euros; en La Rioja, 356,60; en Navarra, 315,2 y en Aragón, 312,90. Es decir, las comunidades gobernadas por el PSOE salen claramente favorecidas en un reparto en el que Pedro Sánchez ha cumplido a rajatabla el método de Juan Palomo: Yo me lo guiso, yo me lo como.

Para encontrar la primera comunidad del PP hay que descender al 5 puesto del ranking, donde aparece Castilla y León con 311,80 euros por habitante. Después aparecen cuatro regiones con Gobiernos socialistas: Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria (son los aliados de Miguel Ángel Revilla) y Baleares. Siete de la once comunidades autónomas donde gobierna el PSOE reciben fondos por habitante superior a la media (Extremadura, La Rioja, Navarra, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria).

En estas circunstancias, lo normal es que el PP ponga el grito el cielo y denuncie ante la UE que el reparto de fondos se está haciendo con criterios partidistas. Porque quien pierde no es el PP, sino los ciudadanos que viven en las comunidades gobernadas por los populares, víctimas de ese Juan Palomo de La Moncloa que va repartiendo los fondos provenientes de la UE entre los afines. ¿Desleal el PP por denunciar? No, desleal Pedro Sánchez, que se ha creído que los fondos son suyos.