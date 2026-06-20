La Reina, Zubin Mehta y yo

Con motivo de mi aniversario decidí viajar a Granada, la ciudad en la que nací hace nada menos que …. ¡¡¡94 años!!! Para ello elegí el hotel Alhambra Palace, mi segundo hogar, en el que coincidí con la Reina Sofía, que había acudido a mi ciudad para asistir a la inauguración de la 75 edición del Festival de Música y Danza. El gran director indio Zubin Mehta, un viejo amigo de 90 años desde la década de los 60 cuando la entonces joven princesa se encontró con él por primera vez, dirigiría en mi Granada del alma a la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Con tal motivo, la Reina entregó a su viejo amigo la Medalla de Honor del Festival en el marco del Palacio Carlos V, distinción que el famoso director recibió sentado en su silla de ruedas. Cuando lo levantaron para acomodarle en la silla alta desde donde iba a dirigir a la orquesta, a punto estuvo de caerse, pero gracias a la pericia del segundo violín y de quienes intentaban sentarle pudo evitarse.

El célebre director de orquesta fue diagnosticado y tratado a tiempo de un cáncer de riñón severo con metástasis pulmonar. Tras someterse a un tratamiento inmunológico experimental en Estados Unidos, logró superar la enfermedad y regresar a los escenarios con una agenda activa, pero, eso sí, dirigiendo desde una silla especial debido al desgaste físico natural, en este caso por la avanzada edad. Su magistral batuta, además de sus gestos, le hace comunicarse con los músicos sin problema alguno. «Dirigir sentado o el arte sublime de Zubin Mehta», a juicio de Aurelio M. Seco, fundador y director de Codalario, la revista Música.

A propósito de la presencia de la Reina Sofía en Granada, las medidas de seguridad no es que fueran excesivas, sino ridículas, hasta el extremo de impedir la circulación en torno al importante hotel donde se alojaba, por aquello de su llegada al finalizar el concierto. Me obligaron a abandonar el taxi 500 metros antes y tuve que subir andando la empinada cuesta del Caidero por la que se accede al hotel desde la ciudad y ya en plena Alhambra.

¿Una orden de los servicios de seguridad de Granada o superior? No hay que olvidar que la presencia de la soberana no se debía a ningún acto institucional u oficial, sino meramente privado: asistir a los conciertos del famoso Festival de Música y Danza y presidir una gala flamenca benéfica a favor de la Fundación que lleva su nombre, con el espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía Flamenco Patrimonio, dirigido por la bailaora Patricia Guerrero.

La Reina vestía un conjunto de pantalón y camisola de manga larga en azul klein de seda natural. Y, como siempre, su collar de perlas y un broche, concretamente una libélula. Con esta gala la reina Sofía ponía fin a dos jornadas en mi querida ciudad de Granada.

El hecho de que nos hospedáramos en el mismo hotel, el Alhambra Palace, posibilitó mi encuentro con la soberana cuando ella regresaba de uno de los conciertos al coincidir en el vestíbulo, rodeada, claro está, de varios miembros de su seguridad. Me reconoció que se encontraba muy feliz en Granada y se interesó por dónde vivía yo.

CHSSSSS

Juan Carlos Rivero, el histórico narrador de TVE, vuelve a cantar los goles del Mundial.

Cristina Blanco, la popular vidente madre de Miguel Ángel Muñoz, muere repentinamente de un infarto, a los 61 años.

La conocida presentadora y actriz que siempre saca a relucir que es bióloga, no logra vender la mansión de más de 6.000 metros cuadrados que poseen ella y sus hermanos en Palma de Mallorca. De los 35 millones que pedía al principio, se han visto obligados a rebajarla 10 millones.

Aunque tan sólo tiene 71 años, el actor norteamericano está completamente apartado de su profesión debido a su deterioro por la demencia frontotemporal que padece.

Me ha tranquilizado saber que mi admirado y querido Joan Manuel Serrat ha superado dos cánceres: uno de vejiga y otro de pulmón.

De justicia la entrega al querido compañero (y no es un cumplido) Miguel Ángel Aguilar, de 83 años, del Premio a los Valores Constitucionales recibido de manos del Rey Felipe VI, durante un acto celebrado en el Congreso de los Diputados por su «defensa de la libertad de información».

Y como reconoció Felipe VI, «por haber sido testigo de momentos grandes y graves de la democracia ya casi cincuentona».

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