Pedro y el lobo etarra vestido de cordero

Cómo será el idilio entre el PSOE y los etarras de Bildu que este año, para favorecer las negociaciones encaminadas a lograr la investidura de Pedro Sánchez, los herederos políticos de ETA han decidido suprimir la tradicional «fiesta del odio» contra la Guardia Civil que desde hace décadas se celebra en la localidad navarra de Alsasua. El llamado Ospa Eguna, una jornada de acoso contra la Benemérita auspiciada por la izquierda abertzale, ha sido silenciada al extremo de que no ha sido oficialmente anunciada ni en redes sociales, ni en plataformas abertzales que tradicionalmente agitaban esta «fiesta» convertida en aquelarre desde semanas antes.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están sorprendidas por el silencio etarra, pues Alsasua, donde en 2016 dos agentes de la Benemérita recibieron una brutal paliza, vive una impostada calma. Ni rastro de los muñecos con tricornio ni de las réplicas de cartón de cuarteles de la Guardia Civil ardiendo. ¿Qué está pasando? Pues muy sencillo: que a Bildu le interesa que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, porque, bajo su mandato, los proetarras han logrado la práctica totalidad de sus objetivos.

Ahora, su última reclamación es forzar el repliegue total de la Guardia Civil en la Comunidad Foral, iniciado con la retirada de las competencias de Tráfico. Convencidos de que lograrán su propósito, su estrategia pasa por no complicarle las cosas a Pedro Sánchez. Todo lo contrario: el líder socialista es un chollo para Bildu y hay que mantenerlo en el poder a toda costa. Hace unas semanas, Bildu contribuyó a que la socialista María Chivite revalidara el poder en Navarra, un gesto que confirma que el idilio entre los proetarras y el PSOE marcha viento en popa. Los de Otegi se visten de cordero para no incomodar demasiado al pastor Pedro Sánchez, cuya continuidad en los pastos de la Moncloa es vital para que el lobo etarra campe a sus anchas.