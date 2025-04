La izquierda se doctora en cinismo con sus ataques a la educación privada

El ataque a la universidad privada del Gobierno de Pedro Sánchez no es fruto de un calentón, de modo que la todopoderosa ministra de Hacienda, número 2 del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha seguido cargando contra este tipo de centros el pasado fin de semana, acusándoles de vender títulos.

Pero no es sólo el PSOE, también Sumar y Podemos han puesto en la diana a las universidades privadas. En el colmo de la hipocresía, los mismos que estudiaron en centros privados presumen ahora de encarnar las virtudes de los servicios públicos. Sin ir más lejos, la número dos de Yolanda Díaz en Sumar, Lara Hernández García, presume de ser «profesora en la pública» pese a estudiar en el Liceo italiano de Madrid, un centro privado de carácter concertado en tanto recibe fondos del Gobierno de Italia. Hernández, en su perfil en la red social X, se describe así: «Profesora en la pública, filósofa y feminista. Intentando identificar deseo y realidad. Co-coordinadora de Sumar. Panta rei (todo fluye)».

El pasado 23 de febrero, la propia Hernández acudió a una manifestación en Madrid en favor de la Educación Pública, compartiendo pancarta con Yolanda Díaz y otras dirigentes comunistas, como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El argumento fue que «el futuro de la educación madrileña se construye en sus aulas. Frente a la privatización y la infrafinanciación de Ayuso y del PP, no nos podemos quedar calladas. Defender en las calles una educación pública, inclusiva y de calidad en todos y cada unos de sus niveles es hoy más necesario que nunca». Cinismo en estado puro, porque su defensa de lo público choca con su propia realidad.

No pocos miembros del Gobierno de Sánchez, empezando por él mismo, se formaron en colegio y universidades privadas. Las mismas a la que ahora acusan de vender títulos y calificaciones a los ricos. No, lo de Montero no fue un calentón, sino un plan preconcebido para acabar con la enseñanza privada. Y la razón es que les molesta muy mucho no tenerla controlada.