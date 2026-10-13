Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha criticado en su vídeo de este martes el homenaje realizado en el cementerio musulmán de Sidi Embarek durante la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta. El director de este periódico ha señalado que el gesto de España hacia «los invasores muertos» durante la invasión de la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio supone una «auténtica patochada» frente a Marruecos, propia de «Estados miedosos y ridículos». El periodista ha comparado la situación con un hipotético homenaje de Winston Churchill a los pilotos de la Luftwaffe nazi abatidos sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Eduardo Inda también ha cuestionado si la decisión de realizar tal homenaje surgió de La Zarzuela o si ha sido impuesta por Moncloa, y ha recalcado que «el jefe del Estado no puede dejar en ridículo al Estado».