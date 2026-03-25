Una herramienta de inteligencia artificial para iluminar el pasado

Los mamotretos legislativos de la memoria histórica y su secuela la memoria democrática han demostrado ya su verdadera finalidad: oscurecer el pasado más que iluminarlo, revolverlo más que aclararlo, blindarlo más que abrirlo. Todo ello responde al cometido principal de estas legislaciones: utilizar la Historia como arma arrojadiza para deslegitimar al adversario político reactualizando las roñosas etiquetas de las dos Españas ya superadas por la sociedad española.

La vía para conseguir este objetivo es establecer una verdad oficial que obligue a los ciudadanos a posicionarse respecto de ella, facilitando al poder y sus satélites la capacidad de identificar y clasificar a los españoles según su afección o desafección al relato gubernamental.

Si recitas a pies juntillas la versión del Gobierno sanchista sobre el pasado, eres un demócrata. Si no lo haces, eres un fascista. La imaginación de George Orwell nunca llegó tan lejos.

Las leyes de desmemoria histórica no han generado más que eslóganes de propaganda para actualizar la división y la confrontación a cuento de aquel pasado que nunca pasa. La cuestión de las exhumaciones, por ejemplo, ha oscilado entre la consigna y la desidia. Hoy desconocemos cuántos de los restos exhumados con las ayudas públicas han sido entregados a sus familias. Menos mal que ahora se cuentan los restos recuperados de los proyectos de exhumación, porque al principio ni siquiera se contaban, hasta que lo denunció públicamente el que esto escribe.

La inexistencia de este dato contrastado forma parte de los nutrientes de la falsa doctrina de que España es el país con más fosas comunes después de Camboya -o de Birmania, como dijo Pedro Sánchez: total, fuera Camboya o Birmania, es mentira igual. Nadie ha explicado por qué si el Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2020-2024 anunció que se recuperarían los restos de 25.000 personas, solo se recuperaron 5.200.

Tampoco sabemos cuántos perfiles genéticos se hallan ya dispuestos en toda España para su inclusión en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Pasados casi cuatro años desde la publicación de la Ley de Memoria Democrática en el BOE, aún no se ha aprobado el desarrollo reglamentario para que comience a funcionar este Banco Estatal. Es decir, los laboratorios siguen sin volcar en él su contenido.

En cuanto al acceso a los archivos, sigue pendiente la nueva ley de secretos oficiales para garantizar la consulta de toda la información de los archivos estatales en lo concerniente a la Guerra Civil y la Dictadura.

En este sentido, me satisface que el profesor Ángel Viñas se haya sumado recientemente a la petición que hice en estas mismas páginas hace dos años sobre la necesidad de facilitar el acceso a la documentación histórica del Archivo General del Ministerio del Interior. Es un archivo gestionado por eficaces profesionales, pero limitado en su acceso a los investigadores por su carácter de fondo administrativo y no histórico.

Tampoco se ha cumplido la creación de un censo con todos los fondos documentales referidos al periodo 1936-1978 conservados en los archivos, fondos y colecciones documentales de titularidad pública o privada. Que la ley garantice teóricamente el derecho de acceso libre, gratuito y universal a los archivos estatales, no significa en todos los casos que se facilite en la práctica dicho acceso.

En este punto, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra una indiferencia e incompetencia marca de la casa en cuanto al aprovechamiento de las nuevas herramientas tecnológicas como es la Inteligencia Artificial (IA) para facilitar el acceso a la información obrante en los archivos del Estado.

Una iniciativa particular, sufragada con recursos propios y sin ánimo de lucro, está dando toda una lección de eficacia y competencia en este sentido. Se trata de Vistik, una herramienta digital diseñada para facilitar el acceso, la lectura y el análisis de fuentes documentales primarias conservadas en archivos históricos.

Como señala la propia página web www.vistik.es, su propósito es «aplicar tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) basado en IA y procesamiento de datos, a fondos históricos digitalizados que, por su volumen o formato original, resultan complejos de consultar».

Vistik permite a los investigadores y al público general «realizar búsquedas transversales de texto completo sobre el contenido literal de los documentos, agilizando la localización de referencias concretas». En la actualidad, la base de datos de Vistik incluye fondos documentales generados entre 1833 y 1983, con especial énfasis en la documentación administrativa y judicial producida en la provincia de Madrid en la Guerra Civil y la posguerra.

La plataforma actualmente indexa y enlaza más de dos millones de imágenes de series documentales relativas a los siguientes fondos digitalizados del Archivo Histórico Nacional: Causa General de la provincia de Madrid, Sala de lo Criminal de la Audiencia Provincial de Madrid, y Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid.

Asimismo, incluye 6.557 procedimientos judiciales de posguerra conservados en el Archivo General e Histórico de Defensa, y los ejemplares del Boletín Oficial de la Provincia de Madrid entre 1833 y 1983. También se pueden consultar con este buscador los documentos del 23F recientemente desclasificados.

La posibilidad de que cualquier ciudadano pueda buscar mediante www.vistik.es la información que le interese en los fondos digitalizados de estos archivos públicos, por motivos familiares, para investigación histórica o simple curiosidad, abre una infinita gama de posibilidades, multiplicando el valor de estos fondos.

Mi propia experiencia personal prueba el extraordinario alcance de este buscador, con el que he podido localizar documentación que de otra manera podría haber seguido escondida otro siglo. Es el caso de la atribución a Rafael Alberti de tres versiones del cancionero popular recogidas por Federico García Lorca antes de la Guerra Civil y adaptadas por el autor de La arboleda perdida a las circunstancias de la contienda, y en concreto de la batalla de Madrid en noviembre de 1936.

El hallazgo de esta atribución en un sumario de un Jurado de Urgencia republicano fechado en 1937 resulta poco menos que inverosímil, lo que da idea de la dificultad que habría entrañado su hallazgo si no hubiera echado mano de este buscador Vistik que rastrea apellidos, palabras o textos en más de dos millones de documentos.

Los promotores de Vistik, así como los de otra plataforma de indexación utilísima, https://buscar.combatientes.es/, están contribuyendo extraordinariamente al mejor conocimiento de la Guerra Civil y la Dictadura gracias a su inmensa tarea de desbroce digital de archivos y fondos documentales.

Gracias a estas iniciativas de la sociedad civil, se están abriendo caminos por los que inexorablemente habrán de pasar las administraciones públicas para el mejor cumplimiento de su deber y de su servicio a los ciudadanos en pro de la transparencia.

La utilización constructiva de la IA en una materia tan compleja como la Guerra Civil supone todo lo contrario a la intención de echar siete candados sobre estos fondos para poder seguir fabulando a conveniencia, con voluntad presentista, a través de un relato simplón y maniqueo, para tratar de sacar rédito político de odios ya fosilizados. Mi enhorabuena, por todo ello, a los promotores de www.vistik.es.