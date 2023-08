Hace falta jeta: no quieren pagar la deuda con España

Quieren una negociación bilateral Cataluña/España, equiparando al Estado con un territorio de ese Estado. Y a los demás que les zurzan. La pretensión de los socialistas catalanes -¿alguna diferencia básica con los independentistas?-de proponer a la Generalitat de Pere Aragonés, el hijo y nieto de prebostes franquistas, realizar una quita de los 80.000 millones que debe ese gobierno autónomo al Estado ha sembrado de indignación justa al resto de los territorios. ¿Qué pensarán los socialistas extremeños, canarios, cántabros, castellanos, andaluces, etc. que han dado su voto a Sánchez? ¿Les parece bien esta propuesta que de una forma u otra se llevará a cabo?

La pretensión en sí misma viene a definir a los pro secesionistas que se consideran de izquierda. La izquierda, señores míos, fue formulada al unísono por un tal Marx y Engels para señalar, además de la dictadura del proletariado, que son más importantes las personas que los territorios y, por ende, ningún independentista (se mire por dónde se quiera) se puede considerar de izquierdas. Punto.

Retornando al caso xenofóbico de la propuesta, insisto, se llevará a cabo si se formaliza el frankenstein II, Cataluña será objeto de un nuevo regalo regado con el dinero que pertenece a todos los españoles. Cataluña hace tiempo que dejó de ser la locomotora económica de España, por lo tanto, fiscal; en cierto modo, recibe ya más de lo que aporta a la caja común. Y si hablamos del régimen foral vasco, no hay palabras para definir la injusticia que supone su fiscalidad y que la Unión Europea tenía que haber puesto hace tiempo fuera de combate.

Hace falta tener mucha jeta para no siquiera plantear un tema tan delicado como este. Nos avanza el camino en el que transcurrirá la próxima legislatura si es que finalmente no hay que cambiar el colchón de Moncloa. Van por la vida de solidarios cuando en realidad no ha nacido bajo la capa del sol español, gente más pesetera y egoísta. Despreciaron durante muchos años a los emigrantes que partían de Andalucía o Extremadura, les llamaban charnegos, les metieron en guetos y ahora vienen a quedarse con la panoja que deben.

¡Mare de Déu!