Directora de Programas de Moncloa y azafata de Begoña Gómez

Las piezas van encajando: la directora de Programas de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, no sólo ejerció como asistente en las actividades privadas de Begoña Gómez, sino que llegó, incluso, a coordinar unas jornadas organizadas por la mujer del presidente en su condición de «directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense». Es decir, un acto enmarcado en las actividades privadas de Begoña Gómez. En aquellas jornadas, la directora de Programas de Presidencia del Gobierno se encargó, micrófono en mano, de asistir al público interesado en plantear preguntas a los ponentes. Asimismo, Cristina Álvarez se dedicó a captar vídeos y fotografías con su teléfono móvil.

La investigación ha ido apuntalando la colaboración de Álvarez en los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno, desde el intercambio de correos electrónicos entre la asesora y el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio –lo que revela que Álvarez se ocupaba de diversas gestiones vinculadas a la cátedra–, hasta la búsqueda de financiación, la firma de adendas de colaboración con empresas o la organización de eventos. En suma, la asesora mantenía con naturalidad una relación con diferentes instituciones que colaboraban con la cátedra de Begoña Gómez y también con el personal de la Complutense. Si esto –utilizar a una empleada pública para los trabajos privados de la mujer del presidente– no es un delito de malversación, se le parece mucho.

OKDIARIO ha venido revelando distintas imágenes en las que se ve cómo Álvarez ha ejercido de secretaria personal de Begoña Gómez desde su llegada a La Moncloa, en julio de 2018. También, que la mujer del presidente del Gobierno ha ido acompañada de su asistente a distintos actos de la cátedra. La mujer del presidente se justificó diciendo que Cristina Álvarez le ayudó como «amiga» de forma puntual y que sus gestiones eran un «favor». Se le olvidó un pequeño detalle: a Cristina Álvarez no le pagaba el sueldo Begoña Gómez, sino los españoles.