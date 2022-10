Carmen Calvo, víctima de la inquisición ‘trans’ del PSOE

La ex vicepresidenta primera del Gobierno, ex ministra de Igualdad, de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Cultura, ex vicepresidenta del Congreso y ex consejera de la Junta de Andalucía puede ser expulsada de militancia en el PSOE. Carmen Calvo ha topado con la inquisición trans del PSOE y la Comisión de Garantías y Ética del partido en el que lleva afiliada desde 1999, que cree que debería ser expulsada de militancia por incumplir los estatutos. ¿Su delito? Expresarse públicamente contra la Ley Trans que prepara el Gobierno y que ha causado un cisma entre históricas feministas y una nueva hornada de afiliados que defienden al colectivo LGTBi. La situación ha llegado a un punto en el que los bandos enfrentados en en el PSOE libran una guerra civil de imprevisibles consecuencias. El problema para Pedro Sánchez es que tendrá que elegir entre aceptar lo que defiende la Comisión de Garantías del PSOE o salir en defensa de su ex vicepresidenta. Haga lo que haga, la pugna entre feministas y defensores de la Ley Trans irá a más. Lo que le faltaba a Pedro Sánchez y a un PSOE en horas bajas. Calvo y el resto de mujeres que defienden su misma posición están en contra de que, tal como recoge la nueva ley aprobada este jueves en el Congreso, cualquier persona pueda decidir libremente su condición sexual y cambiarla cuántas veces quiera, alegando únicamente que en ese momento se siente hombre o mujer. La otra parte considera que esta postura es homófoba. No hay matices. Calvo es acusada de atacar el proyecto de ley y de «dañar irreparablemente la imagen de toda la familia socialista» al impulsar un plan de «hostigamiento permanente al Gobierno de Pedro Sánchez».

El feminismo en el PSOE ha estallado y lo peor es que no hay visos de que las posturas enfrentadas se reconcilien. Y es que la inquisición trans del PSOE quiere ver como Carmen Calvo arde en la hoguera.