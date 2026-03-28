Así pesca el PSOE el voto en el exterior

Está claro que el objetivo del Gobierno con la llamada Ley de Memoria Democrática es engordar el censo electoral. O sea, elevar la participación permitiendo votar a más de dos millones de personas más que, según el PSOE, estarían más cerca de sus postulados. Por ahora, ya son medio millón las personas que, sólo por esta vía, ya tienen la nacionalidad española y, en consecuencia, tienen garantizado su derecho al sufragio.

Los socialistas han echado sus redes en el exterior y están llevando a cabo una intensa actividad manteniendo reuniones con emigrados para informarles de los trámites de nacionalización e instarles a participar en los procesos electorales. Quien mejor ha reflejado el propósito del PSOE es la actual secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien poco antes de las generales de 2023 dijo en un multitudinario encuentro promovido por su partido en la República Dominicana: «En las municipales no podéis votar, pero sí en las autonómicas. Y esperamos que cuando sean las generales podamos volver a los porcentajes que en su momento teníamos y, si los superamos, muchísimo mejor». Y tanto.

Ése es el plan, porque aunque Cancela no pidiera directamente el voto para el PSOE, está claro a qué fue a la República Dominicana. A vender que el Gobierno de Pedro Sánchez ofrece una oportunidad histórica a todo el que quiera hacerse español. No estamos ante una cuestión menor, porque el voto de los españoles en el exterior, voto CERA, resulta en muchas ocasiones fundamental para decantar el reparto de escaños. Y los esfuerzos socialistas están dando sus frutos, porque el PSOE ha ganado este voto en los tres últimos procesos electorales: los comicios autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. O sea, que entre la ley de Memoria y la regularización masiva de inmigrantes que viene, el objetivo es engordar el censo electoral para que los nuevos votantes elijan la papeleta del PSOE en agradecimiento a Pedro Sánchez por hacerles españoles.