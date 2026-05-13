Albiol pilla a los cachorros de ERC

Albiol pilló el pasado viernes a los cachorros de Esquerra con las manos en la masa. Bueno, la Guardia Urbana de Badalona. Estaban haciendo pintadas por el municipio. Puro incivismo

«Pillados esta madrugada in fraganti seis miembros de las juventudes de ERC destrozando mobiliario urbano del paseo marítimo de la ciudad. Uno de ellos, además, es el portavoz de esa organización. Estos son los que han gobernado en los últimos años. Así quieren a la ciudad, destrozándola», explicó en las redes. «Espero que los dos tristes concejales de Esquerra tengan un mínimo de dignidad y vergüenza y hoy, que es el inicio de las fiestas de la ciudad, no se les vea el pelo», añadió.

Luego, en otro tuit, explicó que «la factura por la limpieza del mobiliario urbano del paseo marítimo que esta noche han vandalizado la organización juvenil de ERC y que han sido sorprendidos por Guardia Urbana, gracias también a la colaboración de vecinos, ha supuesto un coste de 3.685 euros. Nueve operarios y varios vehículos especiales para retirar las pintadas. Por supuesto, que la próxima semana se enviará la factura a Esquerra para que la paguen», insistió. Es lo jodido: siempre pringa el personal de limpieza. Las pintadas nunca las limpian los que las hacen.

En un comunicado, la organización juvenil ha alegado que salieron a «hacer activismo» como el que sale de excursión. «Acciones de agitación», lo llaman. Querían hacerse notar (los republicanos tienen dos concejales, Albiol 18) antes de las Fiestas de Mayo de la cuarta ciudad de Cataluña.

Luego alegaron que el citado «activismo» forma parte de una de las «principales herramientas de acción política» para reivindicar la «participación juvenil» y denunciar la «deriva autoritaria y españolista» del alcalde. A punto estuvieron de acusar a la Guardia Urbana de maltrato porque «pararon al grupo, lo retuvieron, registraron el vehículo y requisaron material diverso», es decir, sprays y «banderas LGTBI+». «La retención —se quejan por otra parte— se alargó aproximadamente una hora y media». Es decir, no niegan los hechos. Ni las juventudes de ERC ni el partido ni Junqueras los han condenado.

Lo que más me ha llamado la atención es el silencio informativo. No he visto la noticia en TV3 ni en La Vanguardia ni en el Ara ni en Nació Digital (estos dos últimos diarios oficiosos de Esquerra), aunque puede que se me haya escapado. No me digan que el hecho de que pillen a un concejal, sea del partido que sea, haciendo pintadas en el mobiliario urbano no tiene morbo. Del estilo, «Albiol, el manipulador de Badalona». Y hasta a favor de ETA.

Los pocos medios que se han hecho eco son lo que los indepes consideran como brunete mediática. Mientras que otros, como La Sexta, titulan por el dirigente del PP, no por los hechos. Como si no tuvieran suficiente veracidad: «Albiol acusa a un dirigente de ERC…».

Qué diferencia con el trato informativo que recibió el dirigente del PP durante el desalojo del B-9 en diciembre del año pasado. Aquel instituto abandonado ocupado por 400 okupas en el que había habido un foco de tuberculosis e incluso se había producido un homicidio. Lo hizo tras una resolución judicial, pero la mayoría de medios —con TV3 a la cabeza— lo acusaron casi de no tener sentimientos por hacerlo en pleno invierno y dejarlos a la intemperie. La fiscalía también le buscó las cosquillas. ¿Pero la fiscalía de quién depende?

Aunque, a decir verdad, los desalojados podrán ahora acogerse sin problemas a la regularización de Pedro Sánchez. Además, en febrero el Ayuntamiento de Barcelona desalojó otro campamento en la Zona Franca —ambas instituciones están gobernadas por socialistas—, y fue una balsa de aceite. En este caso lo justificaron por razones sanitarias: una plaga de ratas. Sin olvidar, tampoco, el de la Sagrera en abril, cerca de la futura estación.

Pero mientras el socialista Jaume Collboni tiene bula, el popular Xavier García Albiol está siempre en el punto de mira. No descarta que sea por la amplia inversión publicitaria del consistorio barcelonés en algunos medios. Basta ver, por ejemplo, los autobombos a doble página en La Vanguardia de vez en cuando.