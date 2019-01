El tren de la injusticia

Renfe ha conseguido lo que pocas veces se había logrado en Extremadura: poner de acuerdo a todos en que el servicio que ofrece en la región extremeña es indigno. Lo de este principio de año ha sido la gota que ha colmado muchos vasos –demasiados– y ha levantado sensibilidades que llevaban meses o años generándose en relativo silencio. Ya está bien de que se nos trate a los extremeños como ciudadanos de segunda, con infraestructuras de segunda y con trenes del siglo XIX. Estoy orgulloso de mi tierra, de ser extremeño, de respirar nuestros cielos y pasear o correr por nuestras dehesas. En definitiva, adoro Extremadura, pero no quiero que mis hijos crezcan con menos oportunidades con las que se desarrollan los niños de otras comunidades españolas. No quiero que sean más que nadie, pero tampoco que sean menos. No quiero que su futuro laboral o personal se vea lastrado por unas comunicaciones lamentables que nos posicionan como la región menos desarrollada del país.

Ya está bien. Esta semana tenía que escuchar a Guillermo Fernández-Vara en todos los medios quejándose de la situación ferroviaria, sin embargo, desde aquel agosto de 2004 –en el que se aprobara el llamado “Plan Extremadura” por parte de José Luís Rodríguez Zapatero y el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra– no le he escuchado hablar de aquellas promesas que se iban a cubrir con una inversión de 2.149 millones de euros para un AVE que iba a estar listo en 2010. Ha pasado el año y la promesa no se ha cumplido jamás. Extremadura necesita Quijotes y de dirigentes políticos que reivindiquen, gobierne quien gobierne en Madrid, lo que toda la ciudadanía extremeña pide de forma unánime. Nosotros estuvimos en Madrid en la manifestación del Pacto del Ferrocarril. Estuvimos con el presidente José Antonio Monago, cuando gobernaba Mariano Rajoy y hemos estado también con Pedro Sánchez en La Moncloa. En las dos ocasiones, ¿saben lo que hemos hecho? Pedir soluciones, pedir un tren digno y demandar la igualdad de oportunidades para nosotros y también para nuestros hijos.

Pero, llegados a este punto, basta de mirarse el ombligo. Debemos poner la mirada en el futuro y ser valientes para reivindicar mirando a los ojos a los extremeños sin buscar la aceptación de nuestros jefes en Madrid. Extremadura merece que seamos dignos defensores de aquello que puede –y debe ser– una palanca de desarrollo para nuestra región siendo los mayores defensores de la igualdad de oportunidades. Es cierto que sólo un tren digno no nos igualará con el resto de españoles, pero es algo que ya va más allá de la Revolución Industrial, se trata de una afrenta histórica a nuestra dignidad como pueblo.

Nadie obliga a desempeñar puestos de máxima responsabilidad a nadie, pero la sociedad sí debe obligar a los que desempeñan estas tareas a ejercerlas con eficiencia y con justicia social. Y con Extremadura no se está actuando con justicia, sobre todo cuando las averías e incidencias se cuentan por cientos y cuando el resto de líneas de Alta Velocidad tienen fecha de finalización comprometidas y el Ejecutivo no se compromete a ninguna fecha con el Gobierno regional. Los dirigentes tienen que liderar los cambios que nuestras infraestructuras ferroviarias necesitan, y tienen que hacerlo a la máxima brevedad o dejar paso a otros. Tenemos que pelear para que cada día cuente y se tomen decisiones operativas y lógicas que den a los extremeños un respeto más que merecido.

Los extremeños nos votaron para defender sus intereses y ello supone ponerlos por delante de siglas y, sobre todo, por delante de intereses partidistas. Las portadas de toda la prensa nacional con el tren de la vergüenza averiado en Navalmoral de la Mata debe de servirnos a todos de aval moral para seguir reivindicando con más fuerza aquello en lo que creemos, aquello que queremos para nuestros paisanos. Hace mucho tiempo que el reloj de la paciencia llegó a cero. Unámonos todos, pero para trabajar por los extremeños y dejar una Extremadura mejor dentro de una España más justa.

Victor Píriz es diputado del PP por Badajoz