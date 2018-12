C’s no quiere el cambio en Andalucía

Ciudadanos, que a menudo peca de ciertos complejos a la hora de definirse políticamente, ha bloqueado el pacto con el Partido Popular de Juanma Moreno en Andalucía porque no quiere encajar la entrada de VOX. Con esta actitud, el partido de Albert Rivera demuestra un claro desprecio a los números que arrojaron las urnas en los comicios del pasado 2 de diciembre. Los andaluces fueron claros en su mensaje cuando acudieron a votar. Los ciudadanos dijeron basta al socialismo-peronismo del PSOE que ha asolado la comunidad autónoma durante casi cuatro décadas.

Juan Marín, líder de los naranjas en Andalucía, no puede dejar en la estacada a sus conciudadanos. No debe tender la mano a un PSOE que ha sumido a los andaluces en la desesperanza social y económica. La región tiene una tasa de paro de casi el 23%, lo que se traduce en casi 900.000 personas que no tienen un empleo con el que sobrevivir, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Además, según las estimaciones de Funcas, Andalucía crecerá por debajo de la media nacional este 2018 hasta el 2,5% y se desacelerará hasta el 2,1% en 2019. Un escenario nada prometedor, desde luego, que requiere de un Parlamento regional fuerte que saque adelante reformas que devuelvan riqueza y prosperidad.

Por responsabilidad, la formación que encabeza Rivera a nivel nacional debe sentarse a negociar un pacto en Andalucía con la derecha y el centroderecha porque así lo han determinado los ciudadanos andaluces. El partido de Santiago Abascal, sea o no del gusto de Ciudadanos, consiguió un total de 12 escaños y por ello debe tener la oportunidad de entrar en el juego democrático.