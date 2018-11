¿Cuál es la condena que merece Junqueras?

Estos días ya estamos viendo cómo queda claro que no hubo Rebelión en Cataluña. Y, poco a poco, en las próximas fechas vamos a ir viendo también que no hubo Sedición. Que no hubo malversación ya lo constató en su momento el que fuera ministro Cristóbal Montoro.

Y así, además, lo constató también el que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ambos lo dijeron en sede parlamentaria. Y si no hay delito, básicamente, no tiene sentido ni razón que estén en la cárcel. Tampoco el proceso judicial.

Porque en base a lo que los encausados hicieron había que meter en prisión a los más de dos millones de personas catalanas que intervinieron en aquellos días donde sólo se reclamaba un derecho que, por otra parte, es legítimo. Por tanto, queda claro cuál es la condena que merecería Oriol Junqueras.