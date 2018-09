Sánchez no puede comprar a los alemanes de PlagScan

La tesis de Pedro Sánchez ha alcanzado ya la categoría de ridículo internacional. Periodistas y empresas de otros países desmontan las mentiras del presidente del Gobierno del mismo modo que lo ha hecho OKDIARIO en España. Tras las informaciones exclusivas e incontrovertibles de este periódico, primero fue el reportero británico Matthew Bennett quien alertó de que dicha tesis incluía párrafos enteros sin entrecomillar procedentes del discurso que dio el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián sobre el Instituto Español de Comercio Exterior en 2011. Ahora, una empresa alemana especializada en la detección de plagios vuelve a dejar la teórica investigación en evidencia.

Allí donde no alcanzan los tentáculos de La Moncloa en forma de presión o coacciones por la publicidad institucional ni tampoco la manipulación de sus periodistas de cámara, se atreven a publicar la verdad. Una verdad a la que la prestigiosa empresa antiplagios PlagScan pone números concretos para desnudar la evidencia: Sánchez fusiló gran parte de su tesis y, por tanto, ha mentido de manera deliberada a los españoles. PlagScan no puede ser más clara en su veredicto: Moncloa manipuló el test de coincidencias —lo que da el nivel de plagio—. Así, la compañía alemana defiende la credibilidad de su propio método y asegura que Sánchez fusiló el 21% del trabajo de doctorado y no el 0,9% que él decía.

PlagScan es un sistema sumamente preciso y su director ejecutivo, Markus Goldbach, hace bien en advertir que “dependiendo de la configuración de la cuenta y de los filtros elegidos, el número de falsos positivos se puede minimizar”. Una manera directa de decirle al Gobierno que no han usado el software de un modo óptimo y que, por tanto, tras hacer sus propias averiguaciones, no pueden avalar lo que ha argumentado Pedro Sánchez. Otra prueba más de que aún hay mucho que decir sobre la tesis del mandatario socialista. Una tesis que, lamentablemente, no sólo provoca una evidente inestabilidad en España, sino que daña nuestra imagen a nivel internacional en un momento clave para el futuro de nuestra economía. Las pruebas del plagio siguen aflorando… y la demanda con la que amenazó Pedro Sánchez sigue sin llegar a OKDIARIO. Por algo será.