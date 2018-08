Infame mercadeo

La falta de escrúpulos del independentismo no tiene límites. Las concesiones de Pedro Sánchez no han hecho más que fortalecerlos en su radicalidad. Igual que sucediera el año pasado con Carles Puigdemont al frente, volverán a utilizar el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils para hacer política y convertir la marcha en un acto a favor de otro referéndum ilegal. No habrá respeto, por tanto, por parte de los políticos separatistas a los 16 muertos y más de 100 heridos, sino un abyecto mercadeo mediante el que reivindicar más acciones en contra de la legalidad española sin tener en cuenta las consecuencias del atroz ataque yihadista.

Una vez más, no hacen falta palabras, ya que sus hechos los definen sin necesidad de epítetos. Los herederos de Puigdemont, capitaneados por el xenófobo Quim Torra, tratarán, además, de acosar al Rey a través de las acciones veleidosas de los CDR, la kale borroka catalana. Ante eso, la unidad de los partidos constitucionalistas se hace imprescindible. Unidad, porque de otra forma ganan los enemigos de España por partida doble. Por un lado, los que pretenden romperla desde la Generalitat; por el otro, esa amenaza que no está apagada, ni mucho menos, y que se llama terrorismo yihadista. Por tanto, el PSOE debe rectificar su paso. Es indispensable que Pedro Sánchez ponga coto de una vez por todas al chantaje que sus socios de moción le hacen constantemente desde el otro lado del Ebro.

El presidente del Gobierno debe aprovechar la mano tendida del líder de la oposición, Pablo Casado, quien le ha propuesto pactos en todas las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE a cambio de cortar de raíz el chantaje de Torra y sus acólitos. Además de los partidos políticos, el próximo 17 de agosto los constitucionalistas que habitan en Cataluña deben dar una respuesta al acoso independentista. Al igual que ocurriera el pasado fin de semana en Baleares a la entrada del Palacio de la Almudaina, los ciudadanos que creen en la unidad de España han de apoyar a Felipe VI ante los intentos de escraches. Ante la falta de escrúpulos de los separatistas: presencia, civismo y ejemplaridad. No hay otro camino.