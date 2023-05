El teclado y ratón inalámbrico Logitech que necesitas para trabajar ¡tiene ahora un 24% de descuento!

¿Necesitas renovar tu teclado y tu ratón y quieres dar el paso a modelos sin cables? La libertad que dan estas alternativas deja los sistemas con cable en el pasado por completo y, de hecho, se convierten en la dupla ideal para personas que deben trabajar en cualquier parte. Si quieres dar ya este paso de una vez por todas, Logitech es tu marca. El fabricante por excelencia de accesorios y periféricos para PC tiene en su catálogo varios de los mejores ratones y teclados inalámbricos del mercado.

Y, ahora, ¡también los más baratos! Gracias a esta marca, y a PcComponentes, vas a poder comprar el combo de Teclado y ratón inalámbrico Logitech MK270 por menos de 34 €. Con un descuento del 24% disponible solo por tiempo limitado, esta oferta te invita a dar el paso que llevabas tiempo esperando de la forma más barata posible, y sin renunciar a las calidades. ¿Te interesa saber más? Pues solo tienes que seguir leyendo, porque te lo vamos a contar todo de ambas piezas.

Comprar en PcComponentes por ( 44,99 € ) 33,99 €

Lo mejor del combo Teclado y ratón inalámbrico Logitech MK270 es que usarlo es tan simple como conectar el USB wireless y empezar a funcionar. Utilizan una tecnología inalámbrica de 2,4 GHz con la que consiguen tener no solo la conexión más estable posible, sino también la más rápida. Así no tendrás problemas por retardo en el caso de mover el ratón, o al pulsar las teclas del teclado. Todo responde al momento, y con un radio de conexión de hasta 10 metros respecto al receptor.

Además de esto, su autonomía es algo que merece especial mención. Las pilas del teclado duran hasta 3 años, y las del ratón hasta 1 año, siempre y cuando se utilicen las funciones de encendido y apagado cuando se use o se deje de usar el conjunto. Puede que no cuenten con baterías integradas, pero exprimen al 100% las pilas que compres para que no desperdicies ni un ápice de su carga.

El teclado incluye 8 teclas de acceso rápido que te agilizan bastante la navegación y la interacción con el sistema operativo. Por otra parte, el ratón ha sido diseñado para funcionar igual de bien tanto para zurdos como para diestros. Además, los dos son resistentes a derrames, con mención también para las teclas del teclado, hechas a tamaño completo y con un buen recorrido.

Un set sencillo, pero tan resistente y duradero como versátil. Olvídate de los cables y de las baterías con esta oferta y llévate ya este combo de teclado y ratón de Logitech por solo 33,99 €. ¡Es una oferta única!

