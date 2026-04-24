La consola que todos los niños de los 90 querían ha vuelto, y a un precio accesible: Neo-Geo AES+

Si te criaste en los años 90, recordarás Barrio Sésamo, recordarás Óliver y Benji, y recordarás la clásica Neo-Geo. Bautizada como el «Rolls Royce» de los videojuegos por costar 880 € de los de ahora (hace más de 30 años), está de vuelta, y de la mejor forma posible. La Consola Neo-Geo AES+ se acaba de anunciar y ha abierto sus reservas. Es la de siempre, sin emulación, compatible con los cartuchos de antes y con los nuevos, con salida HDMI y AV, con mando incluido y con un precio que se queda en 199 €.

Un golpe directo a la nostalgia de los más jugones y de quienes no pudieron hacerse con una Neo-Geo AES hace tres décadas (la mayoría). Ahora ha vuelto, y mejor que nunca.

Por qué te recomendamos esta consola

Todo lo ejecuta de forma nativa gracias a sus chips ASIC rediseñados que replican el hardware original.

Es compatible con todos los cartuchos de Neo-Geo AES de los 90 y con los nuevos lanzamientos.

Su salida HDMI de baja latencia va genial, pero su salida AV para TV clásicas también.

Incluye su Arcade Stick clásico, con cable de 15 pines.

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Neo-Geo AES+, el regreso de la consola «imposible» de los 90

Normalmente, una consola se compra por el catálogo que pueda traer en el futuro, pero lo interesante de la Consola Neo-Geo AES+ es que revive el catálogo del pasado de la mejor forma posible: sin emulación. Los juegos se ejecutan en ella de forma nativa, e incluso puedes usar los cartuchos de la Neo-Geo original sin problemas, aparte de las reediciones.

Además, trae un mando que es completamente fiel al clásico para que juegues sin problemas y hasta doble salida de vídeo para que puedas escoger: ¿Quieres ponerla en la tele de tu salón y jugar en esa pantalla grande? Sin problema, tiene HDMI. ¿Prefieres revivir la experiencia original? Tampoco hay problema, porque tiene salida para monitores CRT para que vuelvas de verdad a los 90.

¿Merece la pena reservarla o me voy a arrepentir?

Si te gusta lo retro y nunca pudiste hacerte con una Neo-Geo, no te lo pienses. Es la recreación más fiel de la consola original, pero con precios infinitamente más asequibles tanto en la propia consola como en sus videojuegos. Además, se van a hacer nuevos lanzamientos que se irán anunciando en los próximos meses y años.

Es totalmente nostálgica, pero también moderna. Ya no solo porque se adapta a las TV modernas, sino porque también cuenta con unos interruptores para que puedas cambiar su idioma o incluso su potencia sin tener que usar programas, todo a mano y directo. Como antes, pero mejor.

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Si la reservas ya en Fnac, además de tener el mejor precio garantizado, la recibirás el mismo día de su lanzamiento el próximo 12 de noviembre, sin gastos de envío. Es la oportunidad ideal para quitarte esa espinita de los 90.

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