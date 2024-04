Juega en cualquier parte con esta oferta: ¡portátil gaming de Lenovo con 350€ de descuento!

¿Te has cansado de no poder disfrutar de tus juegos favoritos cuando te vas de viaje? Si eres un gamer de PC, seguro que en más de una ocasión te has planteado comprar un ordenador portátil gaming para jugar en cualquier parte sin renunciar a la calidad ni al buen rendimiento, pero también es muy probable que los precios te hayan hecho cambiar de opinión. Por suerte para ti, Lenovo, una de las mejores marcas de portátiles, ha decidido tirar la casa por la ventana con una genial oferta en uno de sus mejores portátiles gamers.

Y es que, solo por tiempo limitado, ahora puedes comprar el Portátil Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 7 con un descuento de 350 € en Amazon. Tienes ante ti una rebaja del 33% con la que te puedes llevar este potente y versátil equipo por menos de 700 €, en lugar de los 1050 € que suele costar. Y te adelantamos que vale muchísimo la pena por ese precio, aunque te invitamos a seguir leyendo para descubrir por qué lo decimos.

Comprar en Amazon por ( 1049 ) 699€

El Portátil Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 7 ofrece un rendimiento potente y una experiencia de juego totalmente inmersiva. Su procesador Intel Core i5 de 12ª generación, con 12 núcleos hasta 4,5 GHz) y sus 16 GB de RAM DDR4 hacen que este portátil sea capaz de mover con fluidez los juegos modernos más exigentes y afrontar la multitarea con una soltura sorprendente. También ayuda en esto su disco duro SSD de 512 GB, con tanta capacidad como velocidad.

La pantalla IPS de 15.6″ que tiene alcanza una resolución de 1920 x 1080 y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz ,ofreciendo imágenes nítidas y fluidas con colores vibrantes y una respuesta muy rápida, ideal para disfrutar de los juegos más intensos y dinámicos. Además, la tecnología antirreflejos se complementa perfectamente con su ángulo de visión de 160° para garantizar una experiencia visual perfecta incluso en las peores condiciones de iluminación.

Comprar en Amazon por ( 1049 ) 699€

Uno de sus pilares, sin lugar a dudas, es su tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, que ofrece un rendimiento gráfico excepcional y permite disfrutar de los últimos juegos con una calidad visual impresionante gracias a su tecnología potenciada por IA. A nivel sonoro también cumple gracias a sus altavoces estéreo y sistema de doble micrófono, brindando tanto inmersión como claridad a la hora de comunicarte con tus amigos mientras jugáis online.

Delgado y ligero, con medidas de seguridad como el chip de seguridad TPM 2.0, este portátil para gamers está pensado para acompañarte en cualquier parte, ofreciendo la mejor conectividad gracias al Wi-Fi 6 y sus puertos HDMI 2.0, RJ-45, USB-C y USB 3.2, además de una autonomía de casi 7 horas de uso normal. Es un equipo muy equilibrado, sobre todo si miramos su precio, ya que ahora lo puedes conseguir por solo 699 €. ¡No dejes pasar esta oportunidad única!

Política comercial okshopping