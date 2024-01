HP te ofrece el PC gaming perfecto con un descuentazo de casi 300€ ¡Ofertón!

Si te gustan los videojuegos, seguro que llevas tiempo pensando en comprar un nuevo PC para jugar. Los ordenadores gaming tienen las características idóneas para disfrutar de los juegos más punteros con una calidad y rendimiento impecables, aunque suelen ser bastante caros. Por suerte existen marcas como HP, que apuestan por ofrecer las mejores prestaciones a los precios más ajustados, sin renunciar a la calidad y la fiabilidad de la experiencia acumulada durante décadas en el sector. ¿Estás buscando un nuevo PC gaming? Pues no podías haber llegado a un sitio mejor.

¿Por qué? Porque te traemos una oferta irresistible: el PC Gaming OMEN HP 25L con un descuento de casi 300 €. La tienda oficial de HP ha rebajado un 20% este modelo de escritorio, equipado con un Intel Core i5 y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX de la serie 40. Podrás disfrutar de los lanzamientos más recientes con una calidad sorprendente, y lo que es mejor, pagando menos de 1120 € por un equipo que ronda los 1400 €. ¿Quieres saber más? Pues sigue leyendo.

Comprar en HP por ( 1399 ) 1119€

¿Quieres jugar lo más puntero del mercado a máximo rendimiento? El PC Gaming OMEN HP 25L es lo que necesitas. Con un diseño de lo más elegante, este ordenador viene equipado con un procesador Intel Core i5 de 13ª generación y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 (memoria GDDR6 de 8 GB dedicada). Una dupla que garantiza un rendimiento suave y unos gráficos perfectos en cualquier videojuego moderno.

No podemos olvidarnos de su memoria RAM de 16 GB DDR5-5200 MHz con disipador, a la que acompaña un disco duro SSD de 512 GB PCIe NVMe M.2 que proporciona no solo un amplio espacio de almacenamiento, sino también unas velocidades de lectura y escritura envidiables. No tendrás problemas al arrancar ningún problema, ni al trabajar en multitarea. Además, puedes ampliar la RAM hasta 128 GB si lo deseas usando los cuatro puertos de memoria que tiene.

Te impresionará con los gráficos que puede renderizar, pero también con su sonido gracias a la compatibilidad con DTS:X Ultra. Te sumergirás de lleno en las películas, series y videojuegos de los que disfrutes. Además, no tendrás ningún problema en cuanto a conectividad tanto por el enorme repertorio de puertos que posee como por su tarjeta inalámbrica, que ofrece compatibilidad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

600 W de potencia de consumo, refrigeración por aire, garantía de 1 año, ranura de bloqueo y Windows 11 Home preinstalado, junto con otros programas adicionales de lo más útiles. Todo esto tiene como remate final un precio increíble. ¡Llévatelo ya por solo 1119 € gracias a esta oferta de HP! No va a estar disponible por mucho tiempo, y menos con unas prestaciones tan ambiciosas.

