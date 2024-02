¡Ofertón para vigilar tu casa! Esta cámara de seguridad inalámbrica está rebajada a menos de 28€

¿Te preocupa la seguridad de tu hogar? Si no te basta con un sistema de alarmas, o simplemente quieres tener más control de casa cuando estás fuera, sea porque tienes niños o una mascota que todavía no se ha acostumbrado a estar sola, seguro que te has planteado comprar una cámara de vigilancia alguna que otra vez. El mercado está repleto de modelos, pero es cierto que los mejores suelen ser caros. O solían. TP-Link, una de las marcas más famosas de tecnología para el hogar, tiene una oferta en una de sus mejores cámaras que te va a encantar.

Y es que, solo por tiempo limitado, vas a poder comprar la Cámara de vigilancia TP-Link TAPO C200 en Amazon con un descuento del 30%. Una rebaja de 12 € con la que solo tienes que pagar unos 28 € para hacerte con este modelo que, normalmente, ronda los 40 €. Con sistema de notificaciones para móviles, visión nocturna y hasta altavoz y micrófono, es una de las mejores soluciones que vas a encontrar. ¿Necesitas saber más? Pues sigue leyendo para terminar de decidirte.

La Cámara de vigilancia TP-Link TAPO C200 es una de las mejores opciones que hay en el mercado para proteger tu vivienda. Este modelo ofrece una resolución de vídeo Full HD a 1080p que brinda una imagen cristalina, capturando cada detalle con precisión y claridad y facilitando la vigilancia tanto de día como de noche. Su radio de movimiento es bastante amplio, con un ángulo máximo horizontal de 360 º y uno vertical de hasta 114 º. Su campo de visión es enorme, y eso es muy importante para la seguridad.

Cuenta con funciones avanzadas de detección de movimiento y seguimiento inteligente que te mantienen al tanto de cualquier actividad extraña, ya que envía notificaciones a través de la app de Tapo a tu smartphone. Además de esto, cuenta con una alarma de luz y sonido que permite disuadir posibles intromisiones no deseadas. Algo que se complementa perfectamente con su modo de visión nocturna, con el que alcanza hasta 9 metros de visual incluso con poca luz.

Por otra parte, cuenta con función de detección de llanto en caso de tener bebés en casa, lo que arroja algo más de tranquilidad a los padres. También incluye un micrófono y altavoz que permiten comunicarte remotamente a través de la cámara, algo muy interesante para los hijos y también en caso de tener mascotas en casa.

Este modelo cuenta con varias opciones de almacenamiento, como la compatibilidad con tarjetas microSD de hasta 512 GB o el almacenamiento en la nube (con periodo gratuito de 30 días). Además, cuenta con un modo privacidad que bloquea la lente para evitar que capte imagen. En definitiva, es una solución muy completa y fácil de usar, que te da seguridad y, ahora, te permite ahorrar como nunca. ¡Hazte con ella por solo 27,99 €!

