El estor de IKEA que soluciona el gran problema de la mayoría de salones está rebajado un 33%

Te encantan los ventanales de tu salón, pero odias cuando entra demasiada luz, o tener que dejar que te vean desde el exterior para tener una buena iluminación natural. Eso es algo que tiene fácil remedio con el Estor Backmott. Este modelo, disponible en IKEA y rebajado de 44 € a 29 €, deja pasar la luz perfecta para mantener la iluminación que quieres gracias a su tejido especial, se adapta a cualquier ventana y reaprovecha los soportes de tus antiguos estores. ¡Y no deja que te vea nadie desde fuera!

Un estor ideal para el salón o para el dormitorio con el que ganarás en luz, amplitud y elegancia sin renunciar a tu intimidad.

¿Por qué deberías comprar este estor?

Su tela especial filtra la luz y protege tu intimidad mucho mejor que un estor convencional.

Puedes adaptarlo a cualquier ventana cortando en el riel superior.

Su sistema de cierre suave hace que suba y baje lento y sin ruido, ni tirones, ni golpes.

Los soportes que tiene son compatibles con otros modelos de IKEA, por si ya tienes otros estores de la marca y no quieres taladrar más.

Comprar en IKEA por ( 44,99 € ) 29,99 €

Estor Backmott

La clave que hace tan diferente al Estor Backmott es precisamente lo que menos se ve. Su tela está hecha de un hilo especial que deja pasar la luz durante el día sin deslumbrar, pero a la vez protege tu intimidad frente al exterior, sobre todo por las noches. No tiene nada que ver con la mayoría de estores que hay. Además, se adapta a cualquier ventana, ya que puedes cortar la tela y el riel al ancho que necesites y preajustar también su altura como desees. Todo ello sin marcas, ni cables pelados, ni nada que afee el conjunto. De hecho, tiene un sistema de cierre suave que lo mueve silenciosamente para mantener ese silencio que tanto te gusta en casa. Y, si habías montado otros estores de IKEA antes, puedes colocarlo en sus soportes sin problema.

Es perfecto para mantener una buena iluminación en casa sin renunciar a la privacidad. Una solución sencilla, elegante y, sobre todo, fácil de montar y cuidar.

Qué opinan quienes lo han comprado

El consenso general con este estor de IKEA es que cumple muy bien su función sin ser algo premium, algo lógico dado el precio que tiene. Aquí puedes leer algunas reseñas que hemos recopilado:

«La verdad que estoy encantada con el estor. Es precioso y tamiza muy bien la luz.»

«Muy bien de precio y hace la funcion correcta, pasa luz sin ser traslucido.»

«Por el precio que tiene, está perfecta. Cumple perfectamente con las necesidades basicas: dejar pasar luz y disminuir visión hacia dentro. La calidad justa, no esperes una persiana con acabados premium por ese precio.»

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Al comprarlo online, IKEA te ofrece la posibilidad de recibirlo a domicilio en el menor tiempo posible, o solicitar la recogida en tienda sin gastos de envío. También puedes contratar su servicio de montaje profesional con un coste adicional de 7 €.

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