Ya queda poco para San Valentín 2022, uno de los días más románticos del año. Siempre es típico sorprender a tu pareja con un ramo de flores, con joyas o con dulces y, aunque también son buenas ideas, queremos contarte cuál es el regalo seguro con el que vas a acertar y a sorprender en el día de los enamorados. Las zapatillas deportivas siempre son un buen obsequio si sabemos que a la otra persona le encanta ir siempre a la moda y con las mejores marcas. Por ello, hemos realizado una selección con las seis deportivas de Foot Locker que más le pueden gustar a tu pareja, por su diseño, comodidad y confort.

Regalar zapatillas siempre es un acierto, por lo que te lo ponemos fácil con estos modelos que no pasan desapercibido. Para triunfar este San Valentín 2022 te dejamos las mejores ideas de regalo para que tu pareja no se espere lo que hay debajo del envoltorio. Además, en la página web de Foot Locker podrás encontrar muchos otros modelos de zapatillas para tener más donde elegir para tu regalo de este año.

Las zapatillas Converses nunca pasan de moda, y eso es por algo. Su diseño las hace atractivas, y su comodidad, funcionales. Este modelo se caracteriza por ser unas Converses clásicas con un poco de plataforma y en color negro, por lo que podrán combinarse con cualquier tipo de outfit. Además, cuentan con un acolchado adicional para que así resulten más duraderas.

Estas Adidas actualizan su diseño clásico para ofrecer un acabado moderno, pero sin dejar de aportar los toques característicos de la marca. Las tienes disponibles en varios colores: amarillas, rojas y azules. Sin duda, es un regalo de San Valentín que va a servir para sorprender a tu pareja.

Su cierre es acordonado, están fabricadas en piel y tienen la suela de goma para proporcionar mayor comodidad a la pisada. Además, incluyen detalles diferenciales, como las dos anillas en forma de «D» que se aprecian en los laterales.

Ya se podía ver el año pasado como las Nike Blazer se ponían de moda, pero, sin duda, este 2022 se podrán apreciar aun más en los outfits de la gente. Si tu pareja es un amante de las zapatillas, tiene que contar con unas Blazers en su armario. Estas se caracterizan por tener el logo de Nike bordado en rojo, además de tener un diseño de media caña. Y no solo eso, sino que son atemporales, por lo que se podrán combinar con cualquier outfit que se lleve durante el año.

Las clásicas New Balance ya no son lo que busca la gente. Ahora se apuesta por diseños más arriesgados y coloridos, como es el caso de estas New Balance 327. Su clásico logotipo de la «N» aparece en formato extra grande, cuenta con un cierre de cordones y están inspiradas en los looks de los 70, tan de moda ahora. Además, tienen una suela de goma y las tendrás disponibles en diversos colores para que se las regales a tu pareja en San Valentín en el tono que más le guste.

Aunque las Converses tradicionales nunca pasen de moda, si que evolucionan a pasos agigantados. Los modelos con suela de plataforma están más de moda que nunca, y eso se demuestra con estas Converses Chuck Taylor en color blanco. Si tu pareja es más arriesgada y le gusta aumentar un par de centímetros de altura, esta es la idea perfecta para su regalo del día de los enamorados. Las puedes comprar tanto en color negro como en blancos, siendo ambas una buena opción para combinar con cualquier outfit.

Estamos ante unas zapatillas deportivas Adidas más clásicas, aunque incluyen un toque moderno que las diferencia del resto de las Stan Smith. Se caracterizan por incluir colores pastel en el logo y por tener un diseño sencillo, que se puede adaptar a un look mas casual y deportivo.

Si no sabes qué regalarle a tu pareja por San Valentín 2022, unas zapatillas deportivas de Foot Locker pueden ser una buena opción para sorprender y acertar seguro.

