Esta Smart TV Hisense de 85 pulgadas con Mini-LED y 4K va a hacer que tires tu antigua tele

¿Buscando una nueva tele para tu salón? Si piensas que el tamaño importa, y la calidad también, no te lo pienses y lánzate a por la Smart TV Hisense 85U7Q Pro: tiene 85 pulgadas, resolución 4K, chip con IA que mejora la calidad de todo, un sistema de sonido que no necesita extras y un panel que hace que todo luzca de maravilla, sea una película, un documental, un vídeo o un juego. ¡Y la tienes rebajada 600 €!

Por tamaño y prestaciones, es el televisor perfecto para cualquier salón, aunque recomendamos que haya cierta distancia entre este y el sofá para disfrutar de verdad de todo lo que ofrece. Llama la atención por su tamaño, pero lo que enamora es todo lo demás.

¿Por qué recomendamos este Smart TV?

Por su panel MiniLED, que consigue unos contrastes brutales en cine, series y videojuegos.

Por su tamaño de 85″. Va a ser la reina de tu salón.

Por el procesador que tiene, que mejora el color, profundidad y detalle de todo lo que hay en pantalla.

Porque trae sistema de sonido 2.1.2 integrado para que no tengas que comprar barra de sonido.

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Smart TV Hisense 85U7Q Pro

Con la Smart TV Hisense 85U7Q Pro calidad y cantidad sí van de la mano. Este modelo tiene una pantalla de 85 pulgadas que te va a sumergir de lleno en todo lo que veas en ella, y su tecnología Mini-LED mejora los contrastes, los colores, las luces y las sombras como pocos paneles lo hacen. Aunque ya no es solo el hecho de que se vea mejor que otras teles, sino también que mejora la calidad de cualquier contenido gracias a su chip con IA, incluyendo modo Deportes, modo Filmmaker para cine o por supuesto modo Juego si quieres jugar con la mayor calidad posible y sin retardo alguno. Además, adapta el brillo según la luz del ambiente, y su sistema de sonido hará que no eches en falta una barra o sistemas adicionales. Para rematar, su sistema operativo es compatible con la inmensa mayoría de apps del mercado, ¡y su mando se carga con la luz del sol!

Es el televisor 4K que tu salón necesita. Si tienes una buena distancia entre el sofá y la tele, y quieres dar un salto de calidad de verdad, no te lo pienses.

Esto dicen los usuarios que la tienen en casa

Todo el que la ha comprado ha quedado más que satisfecho con esta Smart TV Hisense, principalmente por su relación calidad/precio y la calidad de imagen que brinda. Para muestra, las reseñas que tienes a continuación (todas ellas son verificadas):

«Compré este producto hace una semana. Tiene muy buena calidad, pantalla de gran tamaño con un marco fino y buenas funciones.»

«La calidad de imagen y de sonido es increíble, pero no le pongo las 5 estrellas porque el sistema operativo que trae tiene ciertas limitaciones para poder disfrutar de aplicaciones que me gustaría tener. Por lo demás es una TV más que sobresaliente.»

«La imagen es espectacular: colores vivos, negros intensos y un brillo que se nota incluso con la luz del día. Ver pelis en Dolby Vision o una buena serie es un gustazo.»

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