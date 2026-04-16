Esta sierra de calar Bosch es lo único que te falta en casa: potente, ligera y sin cable

Estás terminando de preparar tu maletín de herramientas para todas esas labores de bricolaje que tienes que hacer en casa. Lo tienes prácticamente todo, pero te falta algo clave: una buena sierra de calar. Si no quieres perder tiempo buscando y comparando modelos, te recomendamos la Sierra de calar Bosch EasySaw 18V-70. Es muy ligera, no vibra, es fácil de usar, viene con batería para usarla sin cable y corta tanto madera como metal. Aunque lo que te va a terminar de convencer es que está rebajada 30 € respecto a su precio habitual.

Es una sierra de calar pensada para principiantes, para labores de casa más que para tareas profesionales. Aun así, corta con suavidad y es de lo más ergonómica y manejable. Te va a encantar.

Te recomendamos esta sierra de calar por…

El motor de 18 V es capaz de cortar madera, metal y otros materiales sin apenas esfuerzo.

Incluye un kit de batería para que empieces a usarla sin necesidad de cargarla.

Pesa solo 1,3 kg y es muy ergonómica. Vas a poder usarla durante mucho tiempo sin molestias gracisa, también, a su sistema antivibraciones.

El cambio de hoja es facilísimo. Ni siquiera necesita otras herramientas.

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Sierra de calar Bosch EasySaw 18V-70

La Sierra de calar Bosch EasySaw 18V-70 ha sido diseñada para que cortar sea mucho más sencillo, y todo en ella lo deja más que claro. Lo primero es que no necesita cable, aunque se puede usar con él; lo segundo es que puede cortar madera, material y materiales compuestos de cualquier clase con suma facilidad. Es más, todo en ella está pensado para dar facilidades, desde el kit de batería para que no tengas que espserar hasta la base ajustable para inclinar la hoja, el control de velocidad variable o el sistema antivibración que, además de precisión al cortar, evita que sientas molestias por el movimiento constante. Y, para rematar, tiene 3 años de garantía.

Dadas sus características, es una sierra de calar idónea para labores de bricolaje en casa, sobre todo para quienes empiezan a usar herramientas de este tipo. Es potente, pero también cómoda y manejable.

Mira aquí las opiniones de los usuarios que la tienen

Los usuarios que tienen esta sierra de calar Bosch están más que satisfechos con ella, sobre todo por la duración de su batería y su fácil manejo. Aquí te dejamos algunas reseñas que hemos podido recopilar:

«La duración de la batería es excelente, la he usado para varios proyectos sin necesidad de recargarla. La precisión y la suavidad de los cortes son perfectas, y el gatillo de velocidad variable permite un gran control.»

«Muy buen producto, utilizado para cubiertas de madera, es perfecto.»

«De muy buena calidad, Bosch cumple su promesa, ideal para aficionados y para trabajos más pequeños.»

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