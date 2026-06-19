Esta mesa de IKEA con 4 sillas es de pino macizo real, cabe en cualquier comedor y es un chollo

Estás pensando en aprovechar mejor ese espacio «muerto» que tienes en el comedor o quieres empezar a comer en la cocina con tu familia, o simplemente quieres darle un cambio de aire a tu hogar. Da igual la razón, pero estás aquí frente al Conjunto mesa y sillas Hagernas pensando si hacerte con él o no. Desde luego, tiene madera para convencerte: es un conjunto de 4 sillas y mesa, todo está hecho en madera de pino maciza, es fácil de montar y es compacto, pero a la vez da espacio de sobra para los que se sientan en él. ¡Ah! Y además está rebajado a 129 €.

Tiene todo lo que hace falta para convertirse en un indispensable del salón, la salita, el comedor o la cocina de cualquier hogar, sea grande o pequeño. Te va a dar muchísimo juego.

Por qué lo recomendamos

La madera maciza de pino envejece bien, gana buen aspecto y carácter con los años y hace que cada set sea único por su veteado.

La mesa mide 118 x 74 cm y las sillas tienen el asiento a 45 cm de altura, ideal para el comedor.

Se puede personalizar con cojines del color y el estilo que quieras, porque le pega todo.

El mantenimiento de este conjunto de comedor es tan simple como pasarle un paño húmedo. No necesita nada más.

Conjunto mesa y sillas Hagernas

Cuando compras un mueble, quieras que sea fácil de montar, que quede bien y que aguante muchos años. Podemos decirte que el Conjunto mesa y sillas Hagernas cumple con todo eso: su montaje es facilísimo con las instrucciones de IKEA, su madera es maciza y aguanta mucho y, además, pega con cualquier espacio de casa. Tiene las dimensiones perfectas para que 4 o más personas se sienten a la mesa para tomar algo o para comer y sus vetas hacen que cada conjunto sea diferente al resto. Luego, puedes despreocuparte de darle ningún cuidado especial, porque basta con un paño húmedo para que siempre luzca como nuevo. Pocos muebles hay tan agradecidos como este conjunto, sinceramente.

Por esa misma razón, es el típico conjunto de comedor que recomendamos para hogares familiares. Si tienes hijos, o incluso si vives en pareja y te gusta tener visitas, es perfecto.

¿Cómo son las valoraciones de este conjunto de IKEA?

Tiene una puntuación casi perfecta de 4,7 sobre 5 en IKEA ahora mismo, principalmente porque es un conjunto funciona, que queda bien y que tiene un precio ajustadísimo. Aquí te dejamos algunas reseñas destacadas:

«Tanto la mesa como las.4 sillas están muy bien y quedan estupendamente en mi salón comedor.»

«La verdad es que por el precio que tiene esta genial. Sí que es verdad que algún agujero venía un poco regular, pero se pudo montar sin problemas. Además nos gusta mucho cómo queda.»

«Muy bueno y cómodo para espacios pequeños, su montaje fue fácil, incluye las herramientas necesarias para armarlo.»

IKEA te ofrece la opción de recibir el conjunto directamente en tu domicilio, con opción adicional de montaje por unos 40 € extra. Además, tienes opciones de financiación si prefieres fraccionar el pago.

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