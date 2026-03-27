La aspiradora Dyson más potente de la historia está 100 € más barata: así es la V16 Piston Animal

Tener una buena aspiradora sin cable puede hacer tu rutina diaria muchísimo más sencilla, y más cuando es la más potente del mercado. Eso es de lo que presume la Aspiradora Dyson V16 Piston, una solución que arrasa con el pelo de mascotas, que se convierte en aspirador de mano y, sobre todo, que aguanta hasta 70 minutos de limpieza con una potencia máxima de 315 AW. Arrasa con todo y ahora además está rebajada 100 €.

Es la aspiradora sin cable más potente de Dyson, pensada para hogares grandes y con mascotas, pero también para coches, muebles, cortinas y lo que quieras.

¿Por qué recomendamos esta aspiradora?

Tiene 315 AW reales de potencia de succión y sistema antienredos. El mejor combo de Dyson hasta la fecha.

Elimina y desenreda pelos largos de hasta 60 centímetros sin atascarse.

La batería aguanta hasta 70 minutos de uso y además es intercambiable.

La cubeta que trae comprime el polvo mientras limpias y se vacía con solo pulsar una palanca.

Comprar en Dyson por ( 849 € ) 749 €

Aspiradora Dyson V16 Piston

La potencia, esa es la clave de la Aspiradora Dyson V16 Piston. Este modelo tiene un motor de 900 W que alcanza los 315 AW de succión reales y mantiene su rendimiento al 100% durante los 70 minutos de autonomía que alcanza. Además, como tiene un sensor de detección de polvo, ajusta su potencia continuamente mientras en la pantalla LCD te informa de lo que elimina, la batería que le queda y más. Es muy fácil de usar, ya que pesa poco más de 3 kg, totalmente convertible gracias a sus cabezales (incluso en aspirador de mano para el coche) y, sobre todo, va genial para eliminar pelo sin enredos. No importa lo largo que sea, porque lo aspira sin problemas y sin atascos.

Si tienes mascotas en casa o simplemente necesitas una aspiradora que dure y sea potente, esta es perfecta. Pocas pueden presumir de tener más de una hora de autonomía con tanta potencia.

Esto es lo que dicen quienes la han comprado

Hay quienes dicen que hasta les ha devuelto la vida. Como verás en las reseñas que hemos recopilado, a los usuarios les encanta lo potente y fácil de usar que es, además del vaciado:

«Me ha devuelto la vida. Tengo dos perros que sueltan pelo a punta pala. La pobre aspiradora no para mañana, tarde y noche. Pero la casa está limpia. Gracias.»

«Funcionamiento perfecto y el vaciado de aspirado muy fácil.»

«Silenciosa y muy eficiente. Ligera y fácil de manejar.»

Comprar en Dyson por ( 849 € ) 749 €

Entrega en un plazo de entre 24 y 72 horas sin gastos de envío, descuento adicional del 5% con su newsletter y opciones de financiación si lo necesitas. Esto es todo lo que Dyson pone sobre la mesa si quieres comprar este aspirador en oferta.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping