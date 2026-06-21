“Lewri Music Festival” celebra la escena afro en Madrid

Madrid suma una nueva cita musical a su calendario cultural con la llegada de “Lewri Music Festival”, que celebrará su primera edición el próximo 27 de junio de 2026 en el “Círculo de Bellas Artes”. Impulsado por “Conciencia Afro”, el festival nace con la intención de visibilizar, celebrar y fortalecer el talento afrodescendiente dentro de la escena musical española, a través de una jornada que combinará conciertos, sesiones de DJ, charlas, talleres infantiles, gastronomía y un mercado afro.

Una jornada para descubrir nuevas voces

La gran palabra clave de esta cita es “Lewri Music Festival”, y no solo por tratarse del nombre del evento. El festival se presenta como una plataforma para acercarse a artistas que están dando forma a una escena diversa, híbrida y en plena expansión. Entre los nombres anunciados figuran Lua de Santana, Megane Mercury, Deva, Kultama y Brocki, además de otros participantes que completarán una programación marcada por la mezcla de estilos.

Esa variedad permite entender la ambición del “Lewri Music Festival”. No se trata únicamente de programar conciertos, sino de construir una panorámica de sonidos conectados con la diáspora afro y con las nuevas formas de creación urbana. El cartel combina propuestas vinculadas al rap, el R&B, la electrónica, el pop alternativo y otros lenguajes que dialogan con las raíces africanas desde una mirada actual.

Música, cultura y comunidad

Uno de los aspectos más interesantes del “Lewri Music Festival” es que no limita su propuesta al escenario. La programación incluye conciertos y sesiones de DJ, pero también conversaciones, talleres infantiles, propuestas gastronómicas y un mercado afro. Ese enfoque amplía el sentido del encuentro y lo convierte en una jornada cultural más completa, pensada para públicos distintos y para momentos diferentes del día.

La presencia de “Conciencia Afro” como impulsora del proyecto resulta clave para entender el espíritu del festival. La organización lleva años trabajando en la visibilización de la cultura afrodescendiente en España, y este evento aparece como una extensión natural de esa labor. El “Lewri Music Festival” no solo celebra la música, sino también las formas de pensamiento, creación y convivencia que crecen alrededor de ella.

En ese sentido, la cita funciona como un punto de encuentro entre artistas, profesionales del sector y público. La idea de comunidad atraviesa todo el proyecto: compartir, dialogar, bailar y construir un espacio cultural donde las escenas afrodescendientes ocupen el lugar central.

El “Círculo de Bellas Artes”, un escenario con peso simbólico

La elección del “Círculo de Bellas Artes” aporta un valor añadido al “Lewri Music Festival”. El histórico edificio de la calle Alcalá es uno de los grandes referentes culturales de Madrid y acoge habitualmente exposiciones, cine, artes escénicas, conciertos y encuentros de pensamiento. Llevar allí un festival dedicado a la música afrodescendiente refuerza el reconocimiento institucional y cultural de una escena que cada vez tiene más presencia en la ciudad.

Según la agenda oficial del centro, el evento se desarrollará en varios espacios del edificio, con entradas para el festival, la after party o una modalidad combinada. Los precios anunciados por el “Círculo de Bellas Artes” son de 45 euros para el festival, 15 euros para la after party y 55 euros para el acceso conjunto, más gastos de gestión.

Esa estructura permite que el público adapte su experiencia: vivir la jornada completa, sumarse a la celebración nocturna o combinar ambas partes en una cita que se extenderá hasta la madrugada.

Un festival con mirada propia

El “Lewri Music Festival” llega para ocupar un espacio necesario dentro de la agenda madrileña. Frente a los grandes eventos musicales centrados en nombres internacionales o en géneros muy comerciales, esta propuesta apuesta por una escena concreta y por una conversación cultural con identidad propia. Su valor está en reunir música, memoria, presente y futuro en un mismo lugar.

La primera edición servirá también para medir la respuesta del público ante una propuesta que combina celebración y reivindicación sin convertirlas en conceptos separados. La música funciona como punto de partida, pero alrededor aparecen la gastronomía, el mercado, los talleres y los espacios de diálogo.

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